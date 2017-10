Mestá na východe Slovenska sa pripravujú na dušičkové sviatky

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Košice 31. októbra (TASR) - Mesto Košice počas stredajšieho (1.11.) Sviatku všetkých svätých vzhľadom na zvýšený pohyb ľudí posilní výkon služby mestskej polície v okolí všetkých cintorínov. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) zabezpečí veľkokapacitné vozidlá. Informoval o tom košický magistrát.Na všetkých cintorínoch bude zvýšený výkon služby mestskej polície zabezpečovaný 12-14 hliadkami. Tie dohliadajú na dodržiavanie poriadku na verejnom cintoríne od 8.00 do 20.00 h až do piatka 3. novembra.uviedla hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová.Vo zvýšenej miere budú monitorovať cintoríny aj nočné hliadky, ktoré by mali zamedziť prípadnému vandalizmu či nočným krádežiam vecí z hrobov. Zvýšená pozornosť je venovaná aj príležitostným trhoviskám v okolí. Mestská polícia bude aj usmerňovať parkovanie na priľahlých parkoviskách. Dôležité však je, aby si aj samotní ľudia dávali pozor na svoje veci a boli k sebe ohľaduplní.Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sa očakáva zvýšený počet cestujúcich na cintoríny. DPMK z toho dôvodu vypravuje do stredy (1.11.) na linkách 12, 16 a 33 veľkokapacitné autobusy. V stredu bude aj intervalovo posilnená linka 33, ktorá zabezpečuje dopravu ku krematóriu, a mimoriadne bude premávať aj linka 54, ktorá spája verejný cintorín s viacerými sídliskami. Návštevníkom cintorínov odporúča magistrát použiť posilnenú mestskú hromadnú dopravu.Od stredy 1. novembra dôjde zároveň na žiadosť cestujúcich k menším úpravám v cestovných poriadkoch liniek 12, 29, N4 a v čase a trase obedného školského spoja na linke 20L. Bližšie informácie a cestovné poriadky sú zverejnené na internetovej stránke DPMK.V záujme zachovania bezpečnosti návštevníkov cintorína, pre plynulé zaistenie priebehu pohrebov, obradov, pobožností, chodu cintorína, nerušeného zberu a likvidácie odpadu, vysávania lístia a podobne bude počas Dušičiek na cintorínoch platiť zvláštny prevádzkový režim týkajúci sa dopravy, otváracej doby a prevádzkovej doby v kanceláriách.Cintoríny v metropolách dolného a horného Zemplína sú na obdobie Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých pripravené a čakávajú nápor návštevníkov.Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce majú v správe celkovo päť cintorínov – na Kollárovej, Močarianskej, Topolianskej a Kapušianskej ulici, a tiež nový cintorín na Bielej hore. Ako TASR informovala hovorkyňa radnice Iveta Palečková, v dušičkovom období sú otvorené od 7.30 do 21.00 h. "spresnila.Zamestnanci sú podľa jej ďalších slov občanom počas týchto dní plne k dispozícii.poznamenala hovorkyňa. Samozrejmosťou je tiež hlavná činnosť pohrebných a cintorínskych služieb, a to dôstojné pochovávanie a rozlúčky so zosnulými.Zvýšenú pozornosť venuje miestam posledného odpočinku podľa Palečkovej aj mestská polícia. Pre cintorín a okolie na Kollárovej ulici je vyčlenená do 13. novembra dvojčlenná hliadka.doplnila. Vodičov zároveň upozornila, že do 6. novembra je povolené parkovanie aj na Špitálskej ulici, v blízkosti brány cintorína, kde je umiestnený heliport.Technické služby mesta Humenné očakávajú tiež mimoriadnu návštevnosť cintorína, pripravili preto niekoľko opatrení. Mestský cintorín bude do piatka (3.11.) verejnosti prístupný v čase od 7.00 do 22.00 h. Pre zabezpečenie poriadku a čistoty na pohrebisku, rovnako aj na zamedzenie krádeže, vytvorila mestská polícia v týchto dňoch na tieto účely kontrolné hliadky.Až do piatka (3.11.) bude pohrebisko, priľahlé cesty, chodníky a schody osvetlené do 22.00 h. Počas sviatočných dní budú k dispozícii aj mobilné sociálne zariadenia.informuje o tom samospráva na svojej webovej stránke.