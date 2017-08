Mestá v EÚ lákajú EBA na atrakcie, od vojenských kúpeľov po paintball

Ilustračné foto. Foto: Ivan Majerský/TASR Foto: Ivan Majerský/TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 5. augusta (TASR) - Európsky úrad pre bankový dohľad (EBA) nebol nikdy v takom centre záujmu členských štátov Európskej únie (EÚ) ako dnes. Až osem miest súťaží o to, kto bude hostiť EBA, keď sa bude po brexite sťahovať z Londýna. A snažia sa prilákať 189 zamestnancov úradu na skutočne pestrú škálu výhod - od prístupu do vojenských kúpeľov v Prahe až po paintball vo Varšave.Návrhy však obsahujú aj oveľa predvídateľnejšie argumenty. Frankfurt nad Mohanom, domov nemeckej Deutsche Bank, láka EBA na svoje veľké odvetvie finančných služieb; Brusel mu sľubuje spoluprácu s množstvom inštitúcií EÚ, vrátane Európskej komisie.Ale niektoré návrhy obsahujú ajdetaily. Praha v snahe získať EBA, ktorému predsedá Talian Andrea Enria, poukazuje na svojua dvojjazyčné školy pre deti. A Viedeň okrem svojho rozsiahleho hudobného dedičstva sa rozhodla vyzdvihnúť, ktorá vyteká z jej kohútikov a skutočnosť, žeFrankfurt nad Mohanom je považovaný za favorita v boji o EBA. V tomto nemeckom meste totiž sídli Európska centrálna banka, ktorá dohliada na banky v eurozóne, aj Európsky úrad pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov(EIOPA). O jeho fúzii s EBA už politici debatujú. Nemecké mesto sa však snaží nezaspať na vavrínoch, a taktiež poukazuje na. To všetko by si mohli užívať pán Enria a jeho zamestnanci.Paríž, ďalšiav súboji, sľubuje dvojdňový poznávací zájazd po parížskom regióne všetkým zamestnancom EBA a ich rodinám nad rámce výhod, ktoré úradu prinesie blízkosť veľkého finančného sektora v krajine.Dublin, cieľové mesto niektorých bankárov z Londýna, postavil propagáciu na fakte, že je po anglicky hovoriaca alternatíva k Londýnu, čím sa minimalizujú problémy, ktoré by zamestnancom a ich rodinám mohol spôsobiť príchod do krajiny s iným, novým jazykom.A podobne ako Viedeň poukazuje na čistú vodu na 81 plážach, ktoré získali. A aby zvýšil svoje šance, sľubuje zamestnancom EBA, ktorí už majú dosť londýnskeho smogu, že kvalita ovzdušia v Dubline jeVaršava, ktorá by mohla tiež pripadať do úvahy, ak európski zákonodarcovia rozhodnú, že EBA má ostať mimo eurozóny, sa tiež. Láka EBA nielen na kancelárske priestory v budove s, ktorá ju odlišuje od susedných domov, ale aj na občiansku vybavenosť, či".Praha okrem kúpeľov a talianskej komunity má tiež tú výhodu, že nie je v eurozóne. Zato ponúka množstvo kultúrnych atrakcií, vrátane Múzea Polície ČR a zoologickej záhrady.Európska komisia vyhodnotí ponuky na sídlo EBA i Európskej agentúry pre lieky (EMA) do konca septembra a v novembri 27 krajín rozhodne o víťazoch.