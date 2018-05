Mešťan:Film Sobibor by mal byť jednou z tém na vyučovanie o holokauste

Na snímke riaditeľ Múzea Židovskej kultúry v Bratislave Pavol Mešťan. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 8. mája (TASR) - Vedeli sme, že Židia zo Slovenska boli deportovaní do lublinskej oblasti. Ale až vďaka izraelským historikom a v prvom rade Robertovi Rozettovi, ktorí vydali Encyklopédiu o holokauste, sa pred niekoľkými rokmi odhalilo, že vo vyhladzovacom tábore Sobibor zahynulo 25.000 slovenských Židov. Pravdepodobne viac ako 25.000. Pre TASR to povedal riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan po prezretí filmu Sobibor.Ako ďalej vysvetlil, problém je v tom, že keď v roku 1943 došlo k povstaniu vo vyhladzovacom tábore Sobibor,dodal.Sobibor je podľa Mešťana jednou z tých kapitol, ktoréZdôraznil, že film by mali vidieť mnohí, ale predovšetkým mladí ľudia.poznamenal.Na záver dodal: