Mesto Bratislava a OLO oslavujú Deň detí na Primaciálnom námestí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 27. mája (TASR) – Rozprávať sa o ekológii či správnom triedení odpadu, ale aj prezrieť si skutočné smetiarske auto. To je len časť programu, ktorú ponúka Deň detí na Primaciálnom námestí v Bratislave organizovaný hlavným mestom a mestskou organizáciou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).priblížila pre TASR hovorkyňa spoločnosti Beata Humeníková.Skupina Rytmika so svojou šou podľa nej dokáže, že prázdne kontajnery a ďalší odpad sa dajú využiť aj netradične. Pripravené sú tiež rôzne cirkusové a akrobatické vystúpenia, workshopy. Nechýbajú ani príležitosti a možnosti na športovanie, napr. hulahoopy, loptičky, žonglovacie šatky či stuhy, svoju kondíciou si môžu návštevníci preveriť na elektrických bicykloch.doplnila Humeníková s tým, že o zábavu sa postará aj originálna bezplatná smetiarska fotobúdka.Podujatie na Primaciálnom námestí potrvá do 16.00 h.