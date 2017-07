Mesto Bratislava bude jednou z najstarších populácií strednej Európy

Na ilustračnej snímke pohľad na Bratislavský hrad a pod ním Dóm svätého Martina. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) – Bratislava sa musí pripraviť na to, že v tomto storočí bude patriť k najstarším mestským populáciám na Slovensku, ale aj širšieho stredoeurópskeho priestoru. Je to jeden zo záverov Štúdie demografického potenciálu Bratislavy do roku 2050. Tú pre hlavné mesto vypracovalo Výskumné demografické centrum pri Infostate, dnes podvečer ju predstavia v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca.Bratislava by mala naďalej ťažiť z migrácie, mal by sa zvyšovať počet detí narodených jednej matke a tiež by sa mal zvyšovať vek pri úmrtí. Mesto však napriek tomu bude čeliť demografickému starnutiu a prirodzenému, neskôr i celkovému úbytku obyvateľstva.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal na dnešnej tlačovej konferencii priblížil, že počet seniorov v populácii sa výrazne zvýši a naopak výrazne poklesne počet produktívneho obyvateľstva.spresnil.Takýto stav bude mať závažné dosahy na chod a fungovanie mesta. Prejaví sa to vo všetkých oblastiach verejného života od trhu práce, cez sociálne výdavky až po služby a infraštruktúru.podotkol primátor. Jedným z riešení môže byť aj výstavba mestských nájomných bytov pre mladých ľudí.priblížil Nesrovnal.Bratislava eviduje problémy aj v oblasti školstva či sociálnych služieb.uviedol primátor. Ak chce Bratislava čeliť záverom štúdie a riešiť aj tieto problémy, musí podľa neho modernizovať a efektivizovať.vysvetlil Nesrovnal.Odpoveďou na tieto prognózy môže byť podľa mesta len ďalší nárast opatrovateľských služieb v prirodzenom prostredí seniora (mestské časti) a zriaďovanie „kamenných“ zariadení pre seniorov či zariadení opatrovateľskej služby (hlavné mesto). V územnoplánovacom procese je zas nevyhnutné brať do úvahy a riešiť nárast avizovaných potrieb v oblasti infraštruktúry a služieb, najmä špeciálnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Aktuálne výzvy predstavujú aj v štúdii uvádzané možnosti manažovania populačného vývoja - kvalita bývania, zlepšenie dopravy, „family-friendly“ opatrenia či ekologizácia. V oblasti územného plánovania je podľa mesta nevyhnutné navrhnúť a schváliť najmä dlhodobú stratégiu územného rozvoja mesta.