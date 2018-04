Mesto Bratislava osadí 160 najmodernejších svietidiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Eduard Fašung Foto: TASR/Eduard Fašung

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) – Na viacerých verejných priestranstvách v Bratislave by mali pribudnúť nové najmodernejšie svietidlá. Ide o smart svietidlá s LED diódami, ktoré svojou svietivosťou, na rozdiel od klasických pouličných osvetlení, nikoho nevyrušujú, lebo vrhajú svetlo len smerom nadol, v tvare kužela. Okrem toho samé regulujú množstvo svetla, keďže rozpoznávajú slnečný svit.uviedol v piatok na brífingu primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Prvých takmer 60 svietidiel pribudlo v okolí Štrkoveckého jazera v Ružinove, pribudnúť by malo ďalších zhruba 100.Tie by mali postupne pribúdať na verejných priestranstvách a v parkoch, ako napríklad na Šafárikovom námestí, na Gondovej ulici či na Fajnorovom nábreží.priblížil Nesrovnal. Na otázku TASR, či sa s podobnými svetlami uvažuje aj v iných rekreačných areáloch, napríklad v okolí Veľkého Draždiaka v Petržalke, na Kuchajde v Novom Meste alebo na Zlatých pieskoch, primátor skonštatoval, že by si ich zaslúžilo veľa takýchto miest, komplexné riešenie však čaká na výsledok nového verejného obstarávania na verejné osvetlenie.Celkové náklady na plánovaných 160 nových svietidiel by mali dosiahnuť cez 100.000 eur, na každú lampu sú však rozdielne.doplnil Nesrovnal. Ako dodal, hlavné mesto plánuje v tomto roku pokračovať aj vo výmene starých, zhrdzavených a nebezpečných stĺpov verejného osvetlenia.