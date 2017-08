Mesto Charlottesville zakryje konfederačné sochy čiernym súknom

Na ilustračnej snímke z USA sú vytesané do skaly osobnosti Konfederácie z občianskej vojny v USA : Jackson, Robert E. Lee and Jefferson Davis. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Charlottesville 23. augusta (TASR) - Mesto Charlottesville v americkom štáte Virgínia plánuje zahaliť čiernym súknom sochy generálov Roberta Edwarda Leea a Thomasa "Stonewalla" Jacksona, ktorí v čase občianskej vojny velili vojskám južanskej Konfederácie. Mestská rada prijala takéto rozhodnutie necelé dva týždne po tom, ako v Charlottesville vypukli násilnosti v súvislosti so zámerom odstrániť Leeovu sochu.O najnovšom vývoji informoval v utorok oblastný denník Daily Progress, ktorého správu prevzala agentúra AP. Mestská rada podľa neho rozhodla jednomyseľne o zahalení tzv. konfederačných pamätníkov čiernym súknom na znak smútku po usmrtení miestnej obyvateľky Heather Heyerovej.Táto 32-ročná žena zahynula 12. augusta pri uvedených nepokojoch, keď auto vrazilo do skupiny demonštrantov vyjadrujúcich odpor voči vtedajšiemu pochodu belošských nacionalistov. Tí vyšli do ulíc Charlottesville aj preto, aby protestovali proti zámeru odstrániť sochu generála, ktorý býva spájaný s otrokárstvom a ideológiou nadradenosti belošskej rasy.Rozhodnutie odstrániť Leeovu sochu bolo prijaté na predošlom zasadnutí mestskej rady, ktorá sa v pondelok večer zišla prvýkrát od násilností počas manifestácie pod heslom "Zjednoťme pravicu", označovanej za najväčšie zhromaždenie belošských nacionalistov za posledné desaťročie. Podľa AP sprevádzal najnovšiu schôdzu chaos a rozhnevané reakcie občanov, pričom polícia tri osoby zadržala.V štáte Virgínia platí od roku 1998 zákon zakazujúci miestnym samosprávam odstraňovať alebo poškodzovať vojnové pamätníky, sú však pochybnosti o tom, či sa vzťahuje aj na sochy generála Leea. Súd vydal nariadenie brániace mestu Charlottesville odstrániť sporný pamätník, kým sa táto otázka nevyrieši.Udalosti v Charlottesville urýchlili vlnu rušenia takýchto pamätníkov na celom území Spojených štátov.2 20 svi clu