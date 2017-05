Mesto Homs v Sýrii opúšťa posledná skupina povstalcov

Na archívnej snímke muž na bicykli prechádza medzi zničenými budovami v sýrskom meste Homs. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 20. mája (TASR) - Posledná skupina opozičných bojovníkov a ich rodiny opúšťajú obliehanú štvrť mesta Homs v strednej časti Sýrie. Informovala o tom sýrska štátna televízia a opozičná monitorovacia skupina Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Evakuácia zo štvrte al-Wáir, ktorá sa začala pred dvoma mesiacmi, sa má podľa očakávania skončiť ešte dnes, a mesto Homs tak bude úplne pod kontrolou sýrskej vlády - prvýkrát za vyše päť rokov.Guvernér Homsu Talál Barrází vyhlásil, že keď už vo štvrti al-Wáir nebudú žiadni povstalci, vstúpia do nej sýrske vládne sily.SOHR uviedlo, že zo štvrte al-Wáir malo byť evakuovaných 12.000 ľudí, ale nakoniec ich bude až 20.000, pretože mnohí obyvatelia sa obávajú, že ak tam zostanú, ich synov odvedú do armády.SOHR dodalo, že do niektorých častí štvrte al-Wáir už začala vstupovať ruská vojenská polícia.Homs je tretie najväčšie mesto Sýrie.