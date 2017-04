Mesto Humenné chce postaviť cyklochodník s chránenými parkoviskami

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Humenné 23. apríla (TASR) – Mesto Humenné chce postaviť 217 metrov dlhý prepojovací cyklochodník od starého Valaškovského mosta po chodník na hrádzi pri rieke Laborec. Cyklisti by si mohli odložiť bicykle do nových parkovacích boxov s chránenými prístreškami, či do desiatich nových klasických cyklostojanov.Humenská radnica sa uchádza o získanie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predpokladaný rozpočet tohto projektu je zhruba 171.000 eur, mesto žiada o 95-percentné spolufinancovanie, zvyšok by chcelo doplatiť zo svojho rozpočtu.Najväčšia časť peňazí v predbežnej výške 150.000 eur by mala ísť na vybudovanie prepojovacieho cyklochodníka na hrádzi rieky Laborec. Podľa vedúceho Odboru mestského rozvoja, cestovného ruchu a fondov EÚ Mestského úradu v Humennom Miroslava Turčana hlavným zmyslom tohto projektu je vybudovať bezpečný priechod pre cyklistov zo Sídliska III do centra mesta a naopak. „Tým by sa výrazne zvýšil komfort a bezpečnosť obyvateľov mesta, ktorí dochádzajú za prácou, do škôl a pohybujú sa po meste na bicykloch,“ uviedol Turčan.Zeleno–modrá značkovaná cyklodráha povedie od humenského zámku cez Námestie slobody k Vihorlatskej knižnici. Turčan povedal, že na hrádzi chýba bezpečná cesta, momentálne je tam len úzky chodník, ktorý prakticky vylučuje, aby po ňom naraz prešli dvaja cyklisti. Chodník po pravej strane Laborca smerom na Sídlisko III by sa mal rozšíriť a pribudne aj zábradlie. Od Vihorlatskej knižnice by tak vznikol bezpečný cyklochodník až k Sninskému mostu a ďalej na Sídlisko III.Súčasťou projektu sú aj zastrešené stojany pre bicykle a cyklostojany na frekventovaných miestach. Umiestniť ich chcú pri verejných budovách, aby boli pod dohľadom bezpečnostných kamier. Radnica sa pre tento krok rozhodla preto, aby vydržali čo najdlhšie a nestali sa terčom vandalov. Predbežne sa počíta s ich umiestnením pri Detskej poliklinike, na Južnom a Hornom námestí.Do konca mája by malo byť známe, či mesto so svojou žiadosťou uspeje. V opačnom prípade sa radnica prihlási do druhého kola súťaže, ktorej uzávierka bude v druhej polovici júna.