Mesto Košice chce do správy Mestskú krytú plaváreň

Ilustračné foto Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Košice 2. novembra (TASR) - Vlastník Mestskej krytej plavárne, mestská časť Košice–Staré Mesto, zvýšil ceny pre verejnosť, školy, centrá voľného času a športové kluby za využívanie bazénov. Na stretnutí so starostom Starého Mesta, vyvolanom nespokojnými zástupcami dotknutých športových klubov, mesto Košice vyzvalo mestskú časť Staré Mesto, aby Mestskú krytú plaváreň ako športovisko celomestského významu previedla do správy mesta. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová.uviedla Šnajdárová.Mesto Košice v októbri prispelo Starému Mestu podľa jej slov čiastkou 50.000 eur a preto nemalo dôjsť k zvýšeniu cien za využívanie bazénov tri mesiace pred koncom roka.vysvetlila Šnajdárová.Ako ďalej uviedla, športové kluby taktiež nemôžu upravovať výšku oddielových príspevkov niekoľkokrát za rok, pretože v súčasnosti sú vodné športy spolu so zimnými na prevádzku finančne najnáročnejšie. Aj preto niekoľko športových klubov požiadalo mestskú časť o splátkový kalendár, pretože už pred úpravou cien za využívanie bazénov neboli športové kluby schopné z príjmov platiť prenájom načas. Zvýšenie cien by sa dotklo viac ako 600-člennej základne vodných športov.dodala Šnajdárová.