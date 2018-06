Mesto Naí Dillí do nedele zakázalo vykonávať stavebné práce

Smog nad indickým mestom Naí Dillí, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 15. júna (TASR) - Vedenie indickej metropoly Naí Dillí v piatok nariadilo zastaviť všetky stavebné práce na území mesta. Zákaz platí do nedele a súvisí s vysokou mierou znečistenia ovzdušia. Vzhľadom na to sa takisto nesmie spaľovať odpad. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informoval denník Economic Times.Podľa tohto zdroja sa miera znečistenia vzduchu v Naí Dillí a v štáte Hárijána zvýšila v dôsledku nedávnych pieskových búrok. Nad severom Indie sa oblak prachu rozprestiera už štvrtý deň. Meteorologická služba varovala, že tento stav môže pretrvávať ešte niekoľko dní. Vydala preto vydala odporúčania, aby sa obyvatelia postihnutých regiónov zdržiavali vonku čo najmenej.Prachové častice a piesok spôsobili znečistenie ovzdušia v mnohých mestách v oblasti a zapríčinili aj zrušenie desiatok letov.Vláda v Naí Dillí sa v posledných rokoch snaží kontrolovať stav znečistenia ovzdušia, čoho súčasťou je aj dodržiavanie prísnejších emisných noriem pre autá. Zaviedla aj daň na dieselové vozidlá, ktoré vchádzajú do mesta.Odborníci ale upozorňujú, že tieto opatrenia nepostačujú. Podľa nich sa stav ovzdušia zlepší len vtedy, ak budú opatrenia koordinované a prijaté na celoštátnej úrovni.