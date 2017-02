Mesto nehrá deskú pesničku o líške-zlodejke, lebo sa sťažovala vegánka

Líška hrdzavá alebo aj líška obyčajná (Vulpes vulpes) je atrakciou Rainerovej chaty vo Vysokých Tatrách. Lákajú ju tam turisti, ktorí jú kŕmia rozličnými dobrotami. Táto, u nás najrozšírenejšia divoko žijúca psovitá šelma, stratila svoju prirodzenú plachosť a pravidelne navštevuje okolie chaty. Vysoké Tatry, 18. januára 2015. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Limburg 10. februára (TASR) - Nemecké mesto Limburg v spolkovej krajine Hesensko prestalo hrať obľúbenú detskú pesničku z 19. storočia o líške, ktorá ukradne hus, keďže sa na to sťažovala miestna vegánka.Hovorca mesta Limburg Johannes Laubach agentúre DPA vo štvrtok povedal, že miestna obyvateľka požiadala starostu Mariusa Hahna, aby odstránil známu pesničku z mechanickej zvonohry radnice.Podľa Laubacha starosta dočasne vyhovel ženinej žiadosti. Zvonohra má v repertoári 33 melódií, vrátane 15 detských pesničiek či riekaniek, ktoré zaznejú niekoľkokrát denne.Vegánka pracovala v blízkosti zvonice. Podľa denníka Frankfurter Neue Presse ženu viac hnevalo to, že musí počúvať slová pesničky "a nie to, že líška ukradla hus.Detská pieseň s názvom "Líška, ukradla si hus" obsahuje aj text:," povedal starosta Hahn. "spresnil.