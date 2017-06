Mesto nereaguje na výzvu zriadiť depozitár v Rači, tvrdia poslankyne

Bratislavské mestské poslankyne Katarína Šimončičová (Bratislavský klub) a Lucia Štasselová (nezaradená) v relácii Mesiac v Bratislave. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 12. júna (TASR) – Nevyhnutnú potrebu nového depozitára zbierkových predmetov v Bratislave má vyriešiť rekonštrukcia bývalej ZŠ Plickova v Rači. V diskusnej relácii Mesiac v Bratislave internetovej spravodajskej televízie Tablet.TV to potvrdili zástupkyne mestskej komisie kultúry a ochrany historických pamiatok a zároveň bratislavské mestské poslankyne Katarína Šimončičová (Bratislavský klub) a Lucia Štasselová (nezaradená). Zároveň vyjadrili prekvapenie nad tým, že magistrát v tomto smere ešte nekoná.Poslankyne pripomenuli, že o vytvorení nového depozitára prostredníctvom kompletnej rekonštrukcie bývalej ZŠ rozhodla mestská komisia už 10. mája.objasnila predsedníčka komisie Šimončičová.Zrealizovateľnosť oboch možností potvrdilo finančné oddelenie mesta. V prípade rekonštrukcie sa celkové náklady vrátane projektovej dokumentácie a vybavenia odhadovali na približne 5,3 milióna eur. Náklady na prenájom vyčíslili na 450.000 eur ročne.uviedla Štasselová. Zavážilo podľa nej i to, že budova prešla statickým posudkom a podľa vyjadrení zástupcov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy, ktorých zbierkový fond by sa mal v novom depozitári uchovávať, ide z hľadiska metráže i dispozičných možností o vyhovujúci objekt.Ako dodala Šimončičová, zrekonštruovaný objekt by navyše nemal slúžiť len ako depozitár.objasnila Šimončičová v diskusnej relácii.Roztrpčená však priznala, že projekt stále ostáva iba na papieri.skonštatovala Šimončičová. GIB je pritom podľa jej slov pripravený vyhlásiť verejné obstarávanie na spracovanie projektovej dokumentácie. Štasselová si myslí, že táto situácia nahráva podozreniam a špekuláciám.poznamenala v Tablet.TV.Vyhlásila, že apelovať na realizáciu odporúčaného riešenia budú poslanci aj prostredníctvom rokovania zastupiteľstva. Šimončičová k tomu dodala, že ako predsedníčka komisie kultúry a ochrany historických pamiatok dostala poverenie, aby na júnovom zastupiteľstve (29.6.) predniesla uznesenie požadujúce okamžité spustenie procesu prípravy nového depozitáru.Podľa časového harmonogramu, ak sa v tomto období začne s projektovo-administratívnou prípravou, zrekonštruovaný objekt by mohol byť hotový do konca roka 2018.zdôraznila Štasselová, poukazujúc na katastrofálny, nevyhovujúci stav súčasných depozitárov, ktorých prostredie poškodzuje umelecké diela. "Sú to nezateplené budovy vyznačujúce sa vysokou vlhkosťou i kolísavou teplotou, v dôsledku čoho obrazy chytajú pleseň," vysvetlila. Šimončičová doplnila, že len v Devínskej Novej Vsi je takto ohrozených približne 7000 diel, ktorých hodnota sa ráta v desiatkach miliónov eur.Obe poslankyne zdôrazňujú, že povinnosť neodkladne riešiť problém s nevyhovujúcimi depozitmi nevychádza iba zo súčasného, už naozaj kritického stavu zbierkového fondu, ale aj z faktu, že tento stav zapríčinilo dlhoročné ignorovanie možných následkov zo strany magistrátu.pripomenuli.Šimončičová i Štasselová sa zhodli v tom, že problém s depozitom je len jedným z dlhodobo neriešených problémov v oblasti ochrany pamiatkového fondu a kultúrnych objektov v hlavnom meste. V tejto súvislosti pripomínajú materiál spracovaný riaditeľmi príspevkových organizácií, v ktorom poukazujú na nevyhnutné rekonštrukcie najvýznamnejších pamiatok hlavného mesta, vrátane Múzea J. N. Hummela, Mirbachovho či Pálffyho paláca i Michalskej veže (tá by sa mala rekonštruovať z prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2016).Štasselová upozorňuje, že dlhodobé neriešenie problémov vyústilo do situácie, keď sa prestalo myslieť na pravidelnú údržbu.upozornila. Apeluje preto, aby starostlivosť o kultúrne pamiatky "nebola len o tom, že urobíme novú fasádu, ale aj o tom, že sa pozrieme, či nám nezateká strecha".