Mesto Nitra navrhlo podnikom prevádzkové časy

Nitra 24. júna (TASR) – Prevádzkovateľom večierok a ďalších zariadení s občerstvením na Mostnej ulici v Nitre sa nepáči návrh nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré má upravovať prevádzkovú dobu ich podnikov. Otváracie hodiny, ktoré mesto navrhlo, považujú niektorí podnikatelia a firmy za diskriminačné.Podľa znenia platného VZN musia majitelia prevádzok s občerstvením zatvárať skôr ako diskotéky a bary. V liste adresovanom mestu konštatujú, že nariadenie mesta zasahuje do ich práv a slobôd. Majitelia prevádzok na Mostnej ulici v ňom pripomínajú, že sídlia v lokalite, kde sa koncentruje nočný život Nitry a príliš skoré zatváranie podnikov s občerstvením je pre nich likvidačné.povedal na rokovaní mestského zastupiteľstva prevádzkovateľ pizzerie Ján Krišanda.Podľa súčasného znenia VZN môžu byť večierky a prevádzky s občerstvením otvorené v pondelok až sobotu od 6. hodiny ráno do 2. hodiny nasledujúceho dňa a v nedeľu od 6. do 24. hodiny. Ich prevádzkovatelia od mesta žiadali, aby mohli mať v nedeľu otvorené do jednej hodiny ráno, v pondelok a vo štvrtok do 2. hodiny a v utorok, v stredu, v piatok a v sobotu do 5. hodiny ráno.konštatujú podnikatelia vo svojom liste.Podľa prednostu mestského úradu Igora Kršiaka sa radnica snaží vytvoriť jednotné pravidlá fungovania podnikateľských prevádzok na celom území mesta.skonštatoval Kršiak.Ako pripomenul, mesto zmenami vo VZN reagovalo aj na požiadavky polície, ktorá navrhla, aby sa zrovnoprávnili všetky prevádzky a mali rovnaké zatváracie časy.zdôraznil Kršiak.V návrhu VZN sa prevádzková doba zariadení s občerstvením zosúladila s diskotékami a barmi. Podľa nových pravidiel bola na celom území mesta stanovená v pondelok až štvrtok do 3. hodiny, v piatok a sobotu do 4. hodiny a v nedeľu do 24. hodiny. Po diskusii s prevádzkovateľmi podnikov sa však napokon poslanci rozhodli návrh VZN stiahnuť na dopracovanie. Rokovať o ňom majú opäť na svojom júlovom zasadnutí.