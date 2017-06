Mesto Nitra sa pokúsi predať pamiatkovo chránené objekty v dražbe

Predseda ZMOS Jozef Dvonč. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 7. júna (TASR) – Nitrianskej radnici sa ani po troch verejno-obchodných súťažiach (OVS) nepodarilo predať pamiatkovo chránené objekty na Misionárskej ulici. Ide o súbor ôsmich bytových domov, z ktorých chcel magistrát predať tri objekty s popisným číslom 7, 9 a 11. Z výťažku z predaja by sa potom mali zrekonštruovať zvyšné budovy, ktoré zostanú vo vlastníctve mesta.Na návrh mestského poslanca Daniela Hechta zastupiteľstvo rozhodlo, že sa mesto po prvý raz pokúsi predať svoj prebytočný majetok prostredníctvom dobrovoľnej dražby.vysvetlil Hecht.Nitriansky primátor Jozef Dvonč však pripomenul, že magistrát momentálne nemá vypracovaný žiadny vnútorný predpis, ktorý by upravoval predaj mestského majetku prostredníctvom dražby.uviedol.Podľa mestskej poslankyne Renáty Kolenčíkovej by mesto malo príslušné pravidlá schváliť čo najskôr.povedala Kolenčíková.Najnižšia suma, za ktorú bude mesto tri objekty predávať, je 120.000 eur za dom a 10.000 až 12.000 eur za pozemok. Podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva by mala byť dobrovoľná dražba vyhlásená a realizovaná do 30. augusta.Bytové domy na Misionárskej ulici sú v zlom technickom stave a radnica sa ich snaží neúspešne predať už niekoľko rokov. Celý komplex ešte donedávna slúžil ako domy opatrovateľskej služby, v ktorých boli nájomné byty pre starých a zdravotne postihnutých občanov.Výstavba týchto objektov bola ukončená v roku 1929 v rámci súboru stavby takzvaných Krajinských domkov. Všetky stoja v pamiatkovej zóne a v minulosti boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Ich technický stav si vyžaduje okamžitú rekonštrukciu.