Mesto pod Zoborom vybuduje kreatívne centrum za vyše 20 miliónov eur

Ilustračné foto Foto: TASR - Henrich Mišovič Ilustračné foto Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 19. septembra (TASR) – Do konca tohto roka chce mať radnica vypracovaný projektový zámer výstavby nového kreatívneho centra, ktoré má vyrásť v bývalých kasárňach pod Zoborom a v niekdajšom kine Lipa. Celkové náklady na zriadenie centra dosiahnu sumu viac ako 20 miliónov eur. Väčšinu z nich chce mesto získať z európskych fondov, zvyšné päťpercentné spolufinancovanie zabezpečí magistrát z mestského rozpočtu.Podľa slov primátora Jozefa Dvonča by mala činnosť kreatívneho centra zabezpečovať podmienky na kultúrnu činnosť v Nitre. „Musíme vytvoriť organizáciu, ktorej štatút dovolí aj podnikanie, aby dokázala generovať peniaze, ktoré by potom išli do kultúry. Predpokladám, že činnosť centra by mohla byť zameraná na dizajn, nahrávacie štúdiá, možno na požičiavanie rôznych zariadení určených na realizáciu kultúrnych podujatí, na ozvučovanie a podobne,“ uviedol Dvonč.Investície budú smerovať predovšetkým do opravy objektu bývalého kina a rekonštrukcie ďalších troch budov v niekdajších kasárňach. Ďalšie zdroje budú určené aj na prevádzkové náklady. „Projekt je zameraný na vybrané kreatívne odvetvia, akými sú napríklad umelecké vizuálne umenie, scénické umenie, reklama a marketing, dizajn i rozvoj remesiel, tradičnej, ľudovej a mestskej kultúry a ostatných odvetví kreatívneho sektora,“ informovala radnica.Kreatívne centrum by okrem toho malo poskytovať aj podporu umelcom, rozvíjajúcim sa talentom, osobám v slobodnom povolaní a tiež malým a stredným podnikom v oblasti kreatívneho priemyslu, ale aj neziskovým organizáciám či akademickému sektoru. Centrum by malo tiež poskytovať služby otvoreného ateliéru, kreatívneho inkubátora a akcelerátora pre fyzické aj právnické osoby.„Potenciál lokality je v spojení vzdelávania, výchovy a kreatívno-kultúrneho priemyslu spolu s obnovou zelene, dobudovaním cyklotrás a s vyriešením infraštruktúry. Budova bývalej vojenskej ubytovne by mala v budúcnosti slúžiť ako co-workingový openspace, konferenčná sála, workshopová miestnosť, kaviareň s detským kútikom s prepojením na vonkajšie priestory, oddychová zóna s knižnicou a čitárňou, dizajnshop a ako administratívne priestory,“ uvádza sa v materiáli, o ktorom rokovali mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní.Ako sa v ňom ďalej konštatuje, bývalá kasárenská dielňa je určená na nahrávacie štúdio, skúšobňu pre hudobníkov a štúdio pre malé divadelné formy. V bývalom sklade majú zasa vzniknúť dielne pre prácu s kovom, drevom, kožou a 3D laboratórium spolu tréningovými a workshopovými miestnosťami.