Mesto Prešov skončilo vlaňajší rok s prebytkom

Archívna fotografia: Mesto Prešov. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 28. júna (TASR) – Mesto Prešov ukončilo vlaňajší rok s prebytkom viac ako 4,7 milióna eur a zostatok disponibilných zdrojov prevýšil sedem miliónov eur. Vyplýva to z hodnotiacej správy, ktorú dnes prerokovali prešovskí mestskí poslanci, ktorí návrh záverečného účtu schválili.Rozpočet na rok 2016 bol schválený v novembri 2015 ako vyrovnaný v celkovom objeme príjmov aj výdavkov vo výške cez 66 miliónov eur. V priebehu roka poslanci schváli osem rozpočtových opatrení, primátorka mesta ho upravovala na základe svojich kompetencií päťkrát. Rozpočet po úpravách bol vyrovnaný a dosahoval sumu v príjmovej a výdavkovej časti vyše 69 miliónov eur.Nevyčerpaný úver v sume 1,7 milióna eur zakomponovali do rozpočtu na tento rok. Zúčtovanie zostatku účelových dotácií a ostatných účelových zdrojov v sume 1,3 milióna eur ide v prospech príjmových finančných operácií na tento rok. Najviac peňazí pôjde z tejto sumy do školstva, kultúry a na náhradnú výsadbu drevín. Zostatok disponibilných zdrojov v sume cez štyri milióny eur presunuli do rezervného fondu.Plnenie príjmovej časti rozpočtu predstavuje sumu viac ako 70,6 milióna eur. Rozpočtované príjmy boli v sume cez 68 miliónov eur, čo je 98,10 percenta k upravenému rozpočtu a nerozpočtované príjmy boli v sume vyše 2,5 milióna eur.Plnenie výdavkovej časti rozpočtu predstavuje sumu 63,3 milióna eur. Rozpočtované výdavky boli v sume takmer 61 miliónov eur, čo je 87,9 percenta k upravenému rozpočtu a nerozpočtované príjmy boli v sume zhruba 2,3 milióna eur.Hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst vo svojom vystúpení uviedol, že vlani sa nepodarilo naplniť kapitálové príjmy a nedostatočne sa čerpali plánované výdavky. Poslancom odporučil schváliť návrh záverečného účtu.