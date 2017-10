Mesto Prievidza spúšťa petíciu za okamžité budovanie obchvatu mesta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková

Prievidza 9. októbra (TASR)- Samospráva Prievidze spúšťa petíciu za okamžité začatie budovania obchvatu mesta. Plánuje sa s ňou obrátiť na vládu SR, ktorá k budovaniu obchvatu zaviazala vtedajšieho ministra dopravy Jána Počiatka (Smer-SD) na svojom výjazdovom rokovaní v Handlovej pred štyrmi rokmi. Informovala dnes na brífingu v Prievidzi primátorka mesta a nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Katarína Macháčková."Vedú nás k tomu predovšetkým nesplnené sľuby tejto vlády, keďže už samotné budovanie prvej etapy sa malo začať do 31. decembra 2015 a druhej do 31. decembra 2016. Dnes sme už takmer na konci roka 2017 a nič sa v podstate v tejto veci neurobilo," zdôvodnila aktivitu samosprávy primátorka.V súvislosti s nevybudovaným obchvatom podotkla, že bežný život je touto situáciou značne poznačený, mesto je preplnené, zvlášť v popoludňajších hodinách, ľudia čakajú v zápchach, katastrofálna situácia je, aj čo sa týka kamiónov, ktoré musia prechádzať cez mesto aj cez Opatovce nad Nitrou. "Často sa stretávam s tým, že ľudia sa ma pýtajú, prečo s tým nič nerobíme. A práve preto sme sa rozhodli aj pre petíciu a znovu upozorniť na tento problém a žiadať, aby vláda toto riešila," ozrejmila.Asi 14 mesiacov Slovenská správa ciest (SSC) vyberá prostredníctvom verejnej súťaže zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti I/64 Žilina - Topoľčany, ktorej vypracovanie je jednou z podmienok čerpania fondov Európskej únie. Podľa primátorky sa už dá s istotou predpokladať, že európske prostriedky budú po jej vyhotovení vyčerpané. "Dá sa predpokladať, že ešte aj to, čo zaplatíme za štúdiu realizovateľnosti, sú neúčelne vynaložené prostriedky. Práve preto žiadame, aby sa stavba realizovala zo štátneho rozpočtu," vysvetlila s tým, že ale určite nesúhlasí s odblokovaním dlhovej brzdy.Absolútnou prioritou pre mesto, ako zdôraznila Macháčková, je prvá etapa, keďže rieši napojenie priemyselného parku na cestu prvej triedy do Novák. "Tento úsek by stál zhruba 20 miliónov eur a tento by sme žiadali, aby vláda riešila prioritne, pretože je aj pripravený a mohol by sa hneď začať budovať," objasnila.Podpisy pod petíciu, do ktorej chce samospráva zapojiť aj okolité obce, plánuje zbierať približne do konca tohto roka. Jej zámerom je, aby bol počet podpisov čo najvyšší. S petíciou a požiadavkami v nej sa potom obráti na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) a ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD). Macháčková nevylúčila možnosť, že využijú aj protestné blokády, ak ich hlas zostane nevypočutý.Obchvatu, konkrétne jeho trasovania, sa dotýkal i súdny spor medzi Bojnicami a odborom výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v Trenčíne, ktorý skončil až na Najvyššom súde SR a Bojnice ho prehrali. Pripomienky pritom vznáša bojnická samospráva niekoľko rokov, upozorňuje na zlé riešenie v podobe vybudovania kruhového objazdu pri šľachtiteľskej stanici či trasovanie obchvatu cez Opatovskú cestu, ktorú Bojnice využívajú ako účelovú komunikáciu a niektoré jej časti nie sú uspôsobené na veľkú nákladnú dopravu.Prvý úsek stavby I/64 - obchvat Prievidza začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach. Náklady na stavbu sa v minulosti odhadovali na približne 100 miliónov eur.