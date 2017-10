Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šahy 1. októbra (TASR) - Mesto Šahy investovalo do modernizácie dvoch školských jedální. Ako TASR informovala vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Šahách Angelika Révész, samospráva do projektu investovala celkovo 27.849,60 eura zo svojho rozpočtu.Takmer 12.000 eur sa v auguste investovalo do školskej jedálne pri Materskej škole na Hviezdoslavovej ulici.povedala Révész.V školskej jedálni pri Základnej škole Janka Kráľa na Mládežníckej sa v rámci obnovy zakúpil priestorový nástenný a priestorový veľký odsávač pár, jeden menší a jeden väčší varný elektrický kotol a elektrický sporák.dodala vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Šahách.