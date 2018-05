Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd

Spišská Belá 28. mája (TASR) – Mesto Spišská Belá hospodárilo vlani s prebytkom takmer 520.000 eur. Primátor Štefan Bieľak informoval, že celkové skutočné príjmy mesta za rok 2017 boli takmer 6,7 milióna eur, pričom pôvodne boli rozpočtované vo výške približne 6,1 milióna eur. "Celkové skutočné výdavky mesta za rok 2017 dosiahli takmer 6,2 milióna eur," konkretizoval.V deklarovanej sume vlaňajšieho prebytku boli aj nevyčerpané financie na projekty mesta vo výške viac ako 345.000 eur, ktoré automaticky prešli do rozpočtu na tento rok. Tamojšia samospráva teda hospodárila v roku 2017 s čistým prebytkom vyše 173.000 eur. "Tento prebytok sa previedol do rezervného fondu mesta, ktorého stav bol ku koncu minulého roku takmer 80.000 eur," doplnil primátor.Mesto získalo vlani viacero dotácií z rôznych fondov Európskej únie či z iných zdrojov, napr. 308.000 eur išlo na výstavbu cyklochodníka, na zateplenie Základnej školy (ZŠ) M. R. Štefánika ďalších 140.000 eur a na rozšírenie kapacity Materskej školy na Mierovej ulici 783.000 eur. "Ďalšie prostriedky sme získali aj na prístavbu telocvične pri ZŠ M. R. Štefánika či na dovybavenie infraštruktúry futbalového štadióna, odstránenie čiernej skládky, obnovu fasády zvonice, úpravu priestorov podkrovia Face klubu i na výmenu okien budovy mestského úradu a detské ihrisko v Strážkach," vymenoval primátor s tým, že cez projekty pripravené mestom do rozpočtu vlani pribudlo celkom 1,464 milióna eur.Celková úverová zaťaženosť mesta vlani klesla, ku koncu roka bola vo výške 37,27 percenta skutočných bežných príjmov roku 2016. Suma ročných splátok pritom tvorila 11,08 percenta skutočných bežných príjmov roku 2016. Do celkovej úverovej zaťaženosti sa pritom nezapočítava úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na podporu výstavby nájomných bytov a na prefinancovanie projektov z fondov Európskej únie. "Celková výška investičných úverov mesta, ktoré treba ešte splatiť, predstavuje sumu 1,878 milióna eur," zdôraznil Bieľak. Ďalej upozornil, že v roku 2014 bol úverová zaťaženosť Spišskej Belej na úrovni vyše 50 percent bežných príjmov mesta a na konci tohto roka sa predpokladá necelých 31 percent. "Tento pozitívny vývoj dlhovej služby je spôsobený pravidelným splácaním úverov, rastom bežných príjmov mesta a využívaním vlastných zdrojov na financovanie činnosti, ale aj projektov," uzatvára primátor.