Mesto Svidník a jeho okolie láka turistov na vojenskú históriu

Stíhací bombardér IL - 10 ( Iljušin,) známy pod názvom Šturmovik, dotvára kolorit krajiny pod Dukelským priemykom. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Svidník/Bardejov 17. júla (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) "Šariš" – Bardejov rozšírila okruh svojho pôsobenia o svidnícky región. Mesto Svidník je totiž jej novým členom. Riaditeľ bardejovskej OOCR Radomír Jančošek uviedol, že sa tým rozšírila územná pôsobnosť ich organizácie, ale predovšetkým počet turisticky zaujímavých lokalít. Spoločná prezentácia prinesie nové impulzy a ešte viac pomôže zatraktívniť propagáciu severovýchodného Slovenska.uviedol Jančošek. Vojenská história by mala pritiahnuť hlavne domácich a českých turistov, očakávajú aj nárast počtu Poliakov a Ukrajincov. Okolitá príroda ponúka veľa možností aj na oddych, šport a turistiku.Mesto Svidník prezentujú ako centrum kultúry a histórie Rusínov a Ukrajincov na Slovensku. Turisti by nemali obísť Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry so skanzenom ľudovej architektúry, ktoré je najstarším národnostným múzeom na Slovensku. Galéria Dezidera Millyho ponúka súbor ikon.Svidník vznikol na dôležitej Jantárovej ceste, dnes cez mesto vedie významná medzinárodná cesta smerom na Vyšný Komárnik a Barwinek, čo je najväčší priechod zo Slovenska do Poľska. Dominantou mesta je socha armádneho generála Ludvíka Svobodu, ktorá je jedinou v strednej Európe. Mesto a okolie postihlo veľa vojnových hrôz ako v prvej, tak aj v druhej svetovej vojne. Karpatsko-duklianska operácia patrila medzi najväčšie na európskych bojových frontoch druhej svetovej vojny.Podľa Jančoška turistov tu čaká veľa prekvapení. Budova Vojenského múzea vo Svidníku tvarom pripomína protitankovú mínu. Jeho expozícia podáva svedectvo o priebehu Karpatsko-duklianskej operácie v roku 1944, no dokumentuje priebeh ťažkých bojov v prvej aj druhej svetovej vojne. V múzeu sú vystavené autentické fotografie z bojov, osobné pamiatky, zbrane a nálezy z bojísk. V parku neďaleko múzea sa nachádza externá expozícia ťažkej vojenskej techniky. Súčasťou múzea je Pamätník Sovietskej armády a cintorín vojakov, ktorí padli v bojoch o Dukliansky priesmyk.Pamätník Československej armády na Dukle je národnou kultúrnou pamiatkou. Pripomína Karpatsko-dukliansku vojenskú operáciu z jesene 1944, počas bojov tu padlo vyše 60.000 sovietskych a československých vojakov. Na tabuliach je 1265 mien padlých príslušníkov 1. Československého armádneho zboru. V okolí pamätníka pripomína vojnu 55 kusov ťažkej bojovej techniky. Turisti si môžu pozrieť bývalé bojisko z vyhliadkovej veže.Svidník a okolité obce sa vyznačujú sakrálnymi, najmä drevenými stavbami. V kategórii národných kultúrnych pamiatok je 11 drevených chrámov východného obradu, čo je najviac na východnom Slovensku.