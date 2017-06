Mesto Svit obhájilo do tretice prvenstvo v súťaži Do práce na bicykli

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Svit 12. júna (TASR) – Mesto Svit do tretice obhájilo prvenstvo a v celonárodnom meradle sa stalo víťazom v počte najazdených kilometrov na počet obyvateľov v súťaži Do práce na bicykli. V podtatranskom meste sa do súťaže zapojilo 24 tímov a 80 súťažiacich, ktorí celkovo najazdili 14.017,74 km počas 1778 jázd. V prepočte na 7594 obyvateľov pripadá na jedného obyvateľa mesta priemerne 1,85 km.povedala pre TASR PR manažérka mesta Svit Lenka Faixová. Najlepším tímom sa stal Flexo team, ktorého členovia najazdili spolu viac ako 1933 km. Najlepšou jazdkyňou bola Martina Lagovská s vyše 1075 km.V Spišskej Belej oproti roku 2016 vzrástol počet tímov z päť na 13, rovnako stúpol aj počet cyklistov z 12 na 41.uviedla PR manažérka mesta Spišská Belá Alexandra Olekšáková.V Poprade najazdili súťažiaci do práce na bicykli viac ako 8677 km. Prihlásilo sa 15 tímov a v nich 49 účastníkov, ktorí absolvovali 1121 jázd. V Starej Ľubovni sa do súťaže zapojilo 40 cyklistov, ktorí najazdili 3964 km. V Spišskej Novej Vsi 55 cyklistov v 18 tímoch prešlo 3747 km. V meste Vysoké Tatry sa zapojil len jeden tím so štyrmi členmi, ktorí na bicykli najazdili cez 1337 km. Spomedzi samospráv na Spiši zaznamenal najmenej najazdených kilometrov Kežmarok, v ktorom deväť členov prešlo 668 km.