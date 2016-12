Mesto Tlmače zmodernizuje zastarané verejné osvetlenie v roku 2017

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Tlmače 27. decembra (TASR) - Zastarané, nefunkčné, preťažené a v mnohých prípadoch fyzicky ohrozujúce, z pohľadu nákladov na opravy a údržbu čoraz viac rozpočet zaťažujúce verejné osvetlenie (VO) v meste Tlmače prejde komplexnou rekonštrukciou v roku 2017. TASR o tom informoval zástupca primátora Marián Zuzčák.Ako uvádza dôvodová správa, Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na zasadnutí 15. decembra schválilo vyhlásenie verejného obstarávania, ktorého predmetom bude dodanie nového kompletného riešenia verejného osvetlenia v rámci územia mesta Tlmače za účelom zníženia energetickej náročnosti súčasného VO.Podľa slov Zuzčáka sa na základe schválenia MsZ vysúťažila organizácia, ktorá verejné obstarávanie zabezpečí.povedal zástupca primátora s tým, že celé verejné osvetlenie by malo byť ukončené do konca marca 2017.V minulom roku sa samospráva uchádzala o výzvu na rekonštrukciu verejného osvetlenia, v ktorej však neuspela. Podľa dôvodovej správy v nasledujúcich obdobiach výzvy a tým ani žiadosť o nenávratný finančný príspevok v oblasti VO plánované nie sú. Tieto prostriedky preto samospráva musí hľadať v rámci možností vlastného rozpočtu, a to cestou úveru alebo koncesie. Mesto v predchádzajúcich dňoch dostalo indikatívne ponuky bánk na úver vo výške približne 700.000 eur, ktorých úrok sa pohybuje okolo jedného percenta.Ako Zuzčák informuje, havarijný stav VO v Tlmačoch je čoraz viac viditeľnejší a náročnejší na opravy, preto je nevyhnutné túto situáciu považovať za prioritu mesta a to hlavne z hľadiska bezpečnosti občanov a cestnej premávky v meste.ukončil.