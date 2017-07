Mesto ušetrilo milióny, peniaze dá aj na obnovu Michalskej veže

Bratislavský magistrát Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 8. júla (TASR) - Hlavné mesto investuje do rozvoja mesta viac peňazí vďaka hospodáreniu za minulý rok. To do mestskej kasy prinieslo prebytok vo výške 26 miliónov eur. Samospráva chce tieto peniaze využiť aj na rekonštrukciu Michalskej veže. Viac peňazí pôjde aj na dopravu, mestskú infraštruktúru či vybudovanie nového parku. TASR o tom informovala Iveta Kešeľáková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.Prebytok hospodárenia bol súčasťou záverečného účtu hlavného mesta, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí. S realizáciou jednotlivých projektov sa podľa mesta začne ešte v tomto roku, pričom pôjde o viac ako 17 miliónov eur. Zvyšné financie ostanú v rezervnom fonde mesta a ich využitie sa bude plánovať v roku 2018.Financie budú využité do projektov v oblastiach dopravy, mestskej infraštruktúry, školstva, rozvoja športu, obnovy historických i mestských budov či do nového parku. Mesto plánuje napríklad rozšírenie Harmincovej ulice, rekonštrukciu podchodu Saratov či búranie nadchodov na Kazanskej ulici. Taktiež obnovu terás v Petržalke či výmenu a vybudovanie stĺpov verejného osvetlenia.V rámci oblasti školstva chce rekonštruovať fasády a objekty niektorých základných umeleckých škôl a centier voľného času. Magistrát chce investovať taktiež do vybudovania nového parčíka na Komenského námestí či do lodenice pre Karlovu Ves. Rekonštruovať chce Dom mladej rodiny i novú radnicu.Mestskí poslanci predložili aj vlastné návrhy, kde investovať financie z prebytku. Niektorí navrhovali dať peniaze na nové cyklotrasy, rekonštrukciu ciest či revitalizáciu zelene. Podľa poslancov nie všetky ich návrhy primátor podpísal. "priblížil mestský poslanec Martin Borguľa. Zvyšných 800.000 eur prerozdelili na iné projekty. Primátor však podľa poslanca toto uznesenie nepodpísal.tvrdí Borguľa. Z tohto dôvodu zvažuje podanie trestného oznámenia. Ešte predtým však chce vyzbierať podpisy na zvolanie mimoriadneho rokovania poslancov.podotkol poslanec.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal reagoval, že má právo podľa zákona nepodpísať rozhodnutie zastupiteľstva, ak sa domnieva, že je nevýhodné pre mesto, alebo je v rozpore so zákonom. "vysvetlil.