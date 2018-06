Mesto Žiar nad Hronom získalo finančný dar na rekonštrukciu plavárne

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 8. júna (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom získalo finančný dar vo výške 600.000 eur na rekonštrukciu mestskej plavárne. Dostalo ho od majiteľov Slovalca, hlinikáreň v týchto dňoch oslavuje 25. výročie svojho založenia.Podľa primátora Petra Antala použijú peniaze na rekonštrukciu hliníkovej fasády, presklených stien, okien a dverí, čím sa zníži energetická náročnosť objektu.dodal primátor.O rekonštrukcii plavárne hovorí žiarska samospráva už dlhšie, hotový má už aj projekt. Rozpočtová cena komplexnej rekonštrukcie sa pohybuje na úrovni 3,5 milióna eur, Antal očakáva, že skutočná cena sa bude výrazne líšiť.podotkol.Finančný dar je podľa Antala obrovským záväzkom pre mesto, aby v čo najkratšom čase začalo rekonštrukciu aj realizovať.podotkol Antal.Jedným z riešení by podľa neho bola aj iba čiastočná rekonštrukcia plavárne.dodal s tým, že rekonštrukciu si vyžadujú aj ďalšie časti plavárne.Majoritným vlastníkom spoločnosti Slovalco, a.s., je nórsky koncern Hydro, jeho divízia Hydro Aluminium AS vlastní 55,3 percenta akcií. Druhým akcionárom je spoločnosť ZSNP, ktorá vlastní 44,7 percenta akcií.