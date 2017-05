Mesto Zlaté Moravce začne v júni s výstavbou 2. etapy skládky odpadu

Na ilustračnej snímke zberný dvor. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zlaté Moravce 12. mája (TASR) – Mesto Zlaté Moravce si vezme polmiliónový úver na výstavbu prvej kazety II. etapy skládky komunálneho odpadu. Výstavbu skládky i prijatie úveru schválili mestskí poslanci.Existujúce priestory na skládkovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 172.800 metrov kubických sú zaplnené na 92 % z celkovej kapacity. Podľa technickej správy, vypracovanej začiatkom tohto roka spoločnosťou Deponia Systém, postačuje voľná kapacita pri predpokladanom zavážaní skládky na úrovni minulého roka na približne 1,3 roka. Ak by sa skládka nerozšírila, mesto i okolité obce by museli vyvážať komunálny odpad na skládku mimo Zlatých Moraviec, čím by sa zvýšili prepravné náklady i náklady na uloženie odpadu. Za 5000 ton vyvezeného odpadu by muselo mesto zaplatiť prevádzkovateľovi skládky 21.000 eur a zároveň by prišlo aj o 84.000 eur, ktoré v súčasnosti platia okolité obce za uloženie odpadu v Zlatých Moravciach.Výstavbou druhej etapy skládky s kapacitou 246.600 metrov kubických získa mesto priestory na uloženie odpadu na zhruba 19 rokov. Projekt sa skladá z dvoch kaziet, každej s rovnakou kapacitou. Jedna kazeta by mala vydržať osem až desať rokov. Celkové náklady na druhú etapu sú vyčíslené na 840.000 eur. Suma 500.000 eur, ktorú odsúhlasili poslanci, je určená na výstavbu prvej kazety. Pri jej výstavbe sa však uskutoční aj geologický prieskum, vybudovanie odvodňovacích kanálov a prípravné práce pre výstavbu druhej kazety, ktorá by mala byť vybudovaná po naplnení kapacity prvej. Podľa primátora Dušana Husára bolo stavebné povolenie na výstavbu druhej etapy vydané v júli 2015, jeho platnosť je dva roky, preto je potrebné s výstavbou začať čo najskôr.Prvá etapa skládky komunálneho odpadu v meste bola uvedená do prevádzky v roku 2003. Vlastníkom skládky je mesto Zlaté Moravce. V prevádzke je jedna kazeta, ktorá tvorí celé teleso 1. etapy skládky. Poslanci spoločne s výstavbou druhej etapy schválili aj zámer rekultivácie prevádzky existujúcej mestskej skládky.Účelom navrhovaných opatrení je upraviť a uzatvoriť povrch skládky odpadov, vykonať rekultiváciu jej povrchu na požadovanú úpravu. Navrhnutými úpravami sa územie začlení do okolia a minimalizujú sa negatívne vplyvy jestvujúcej skládky odpadov na životné prostredie. S rekultiváciou sa podľa primátora začne v júni tohto roka, kedy sa zároveň začne budovať aj nová kazeta mestskej skládky komunálneho odpadu.