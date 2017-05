Mesto Zvolen začalo s obnovou dvoch škôlok, investuje 1,3 milióna eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zvolen 15. mája (TASR) - Mesto Zvolen investuje viac ako 1,3 milióna eur do obnovy dvoch materských škôl. Podstatnú časť financií získalo z Ministerstva životného prostredia SR a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Novú tvár by tak už počas tohto roku mali dostať Materská škola Hrnčiarska v centre mesta a Materská škola Ľ. Fullu na sídlisku Sekier.Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Mestského úradu vo Zvolene Eva Ježovičová, na škôlkach sa zateplia fasády, vymenia dvere, okná, podlahy, elektroinštaláciu a vykurovacie telesá, postavia bezbariérové vstupy. Materská škola Hrnčiarska vznikla v roku 1971, v súčasnosti má 162 detí. Škôlka na Sekieri existuje od roku 1980, aktuálne má 146 chlapcov a dievčat. Školy prešli v minulosti len nevyhnutnými opravami.Mesto Zvolen na realizáciu projektu získalo z externých zdrojov nenávratné finančné prostriedky vo výške takmer 1,09 milióna eur, z vlastného rozpočtu prispeje sumou 271.532 eur. Rekonštrukcie by celkovo mali priniesť výrazné zníženie energetickej náročnosti budov a tak nemalú úsporu financií.hovorí vedúci odboru školstva na Mestskom úrade vo Zvolene Miroslav Marcinko.V roku 2017 mesto vyčlenilo okrem spolufinancovania projektu rekonštrukcie materských škôl na uliciach Hrnčiarska a Ľ. Fullu aj ďalších 45.000 eur na dokončenie komplexného zateplenia materskej školy na ulici E. P. Voljanského na sídlisku Západ a 57.000 eur na opravy a údržbu ďalších štyroch materských škôl.