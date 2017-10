Mestská doprava v Liptovskom Mikuláši chce konkurovať aj autám

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 31. októbra (TASR) – Mesto Liptovský Mikuláš začalo v týchto dňoch prípravy na výber dodávateľa komfortnejších autobusov pre mestskú autobusovú dopravu (MAD). Súťažné podklady na verejné obstarávanie prevádzkovateľa s kritériami na kvalitu a nadčasovosť dopravy schválili poslanci mestského zastupiteľstva 23. októbra. "Zmluva s doterajším dopravcom sa končí, nová bude platiť desať rokov s možným predĺžením na päť rokov v zmysle európskej legislatívy," vysvetlil vedúci odboru životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Gabriel Lengyel.Podmienky súťaže nastavilo mesto tak, aby bol prepravca skúsený v poskytovaní vyššieho štandardu a MAD tak využívalo viac ľudí. "Majú k tomu prispieť ekologické a komfortnejšie autobusy, spoje budú frekventované. Ľudí poteší aj mobilná aplikácia, v rámci ktorej si budú môcť skontrolovať, či ich autobus príde na čas, alebo prečo mešká a kde sa nachádza," priblížila hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.Do budúcnosti má mesto ambíciu vytvoriť samostatný jazdný pruh pre autobusy. "So Slovenskou správou ciest (SSC) chceme vyrokovať vytvorenie jazdného pruhu, čím sa ľudia autobusom dostanú domov a do práce skôr ako autom," uviedla hovorkyňa. Ako poznamenala, ak chce mesto ľudí dostať z áut, dopravca musí zabezpečiť kvalitu aj rýchlosť a vyhnutie sa zápcham. "Okrem toho plánujeme v budúcnosti zaviesť taktovú dopravu zo sídliska Podbreziny. Linky budú jazdiť v pravidelných intervaloch," uviedla. Všetky tieto hromadné dopravné prostriedky by mali byť podľa podmienok zmluvy klimatizované a bezbariérové. Mesto podľa slov Čapčíkovej požaduje od prevádzkovateľa autobusy troch rôznych veľkostí, aby ich prispôsobilo vyťaženosti jednotlivých liniek.Zákazka bude zverejnená v európskom vestníku, do mesta preto môžu zavítať trendy európskej kvality. "Na slovenskom, ale aj únijnom trhu sú dopravcovia, ktorí naše vyššie požiadavky dokážu splniť," poznamenal zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Ján Bonko. Podľa neho zvýšenie kvality nebude mať žiadny dosah na výšku cestovného pre obyvateľov. "Tým, že kupujeme ekologickejšie a menšie autobusy, očakávame totiž úsporu pohonných hmôt," povedal.Podľa hovorkyne sa súťaž spustí začiatkom novembra, dopravcu by radnica chcela mať vybraného začiatkom roka 2018. Už v budúcom roku by tak po Liptovskom Mikuláši mali jazdiť nové autobusy.