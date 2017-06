Mestská hromadná doprava v Prešove prechádza na letný režim

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Prešov 28. júna (TASR) – So začiatkom prázdnin prechádza mestská hromadná doprava (MHD) v Prešove na letný režim. Okrem toho, že sa od 1. júla dočasne rušia školské spoje, dochádza aj k úprave trás viacerých liniek a k zmene niektorých časových intervalov. V meste pribudla aj nový zastávka MHD na Košickej ulici. Informovala o tom hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Kmetóny Gazdová.Okrem školských spojov nebudú premávať ani linky číslo 16 (Veľký Šariš – Sabinovská) a 48 (Sibírska - Sídlisko III). Na linke číslo 38 sa upravuje interval počas celého týždňa na 30 minút.Oproti cestovnému poriadku platnému cez školský rok, dochádza v pracovných dňoch k úprave intervalov spojov na 24 linkách (1, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 32A, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46).Sprejazdňuje sa kruhová križovatka pri ZVL, z tohto dôvodu linky číslo 10, 19, 24, 34, N1, N2 premávajú po základných trasách, neobsluhuje sa zastávka „Hydinárske závody“ (pod nadjazdom). V týchto dňoch bola odovzdaná do užívania nová zastávka MHD „Košická“ v smere Košice pred kruhovou križovatkou. Prostredníctvom chodníkov a priechodov pre chodcov je umožnený prechod na opačnú stranu cesty, zastávka je obsluhovaná na znamenie.Podrobné informácie o zmenách v mestskej hromadnej doprave sú zverejnené na internetovej stránke www.dpmp.sk, na zastávkach MHD a vyšli aj v knižnom vydaní Prázdninového linkového cestovného poriadku, ktorý si verejnosť môže zakúpiť v predajniach cestovných lístkov Dopravného podniku mesta Prešov. Prázdninový režim spojov MHD v Prešove platí do 2. septembra.