Mestská hromadná doprava v Trenčíne bude na budúci týždeň bezplatná

Trenčín 14. septembra (TASR) – Pre Trenčanov a návštevníkov mesta bude na budúci týždeň mestská hromadná doprava (MHD) bezplatná. Samospráva sa v spolupráci so Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) Trenčína zapojí do Európskeho týždňa mobility.Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, počas pracovného týždňa od 18. do 22. septembra nebudú cestujúci kupovať lístok u vodiča ani zaznamenávať cestu prostredníctvom čítacieho zariadenia.skonštatovala Ságová s tým, že ide o najväčšie podujatie zamerané na udržateľnú mestskú dopravu. Témou tohto ročníka je čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita.Európsky týždeň mobility sa koná každý rok. Nabáda európske mestá a obce, aby zavádzali a podporovali opatrenia na udržateľnú dopravu a vyzývali ľudí, aby vyskúšali alternatívy automobilovej dopravy. V minulom roku sa do kampane zapojilo 2427 miest a obcí z 51 krajín.