Mestská polícia v Bojniciach je naďalej bez náčelníka, má troch členov

Bojnice 26. apríla (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Bojniciach je takmer päť mesiacov bez náčelníka. V súčasnosti tam pracujú traja príslušníci, čo mestskí policajti v súvislosti s blížiacou sa letnou sezónou považujú za neúnosnú situáciu."Traja príslušníci mestskej polície slúžia od 1. januára. Nakoľko sa blíži letná turistická sezóna, Medzinárodný festival duchov a strašidiel a Rozprávkový zámok na zámku, bude zvýšený počet turistov a myslím si, že počet službukonajúcich príslušníkov je nedostačujúci," uviedol zastupujúci náčelník MsP Bojnice Ľubomír Horvát.Podľa jeho ďalších slov teraz záleží len na poslancoch a vedení mesta, ako sa k tejto situácii postavia, či uvoľnia financie na zabezpečenie MsP. "Boli by sme radi, keby nám to schválili, pretože tento stav je neúnosný. Robíme väčšinou po jednom, snažíme sa dávať aj dvojčlenné hliadky cez víkendy, teraz sme mali viaceré akcie. Je to dosť nahustené a prejavuje sa to aj na príslušníkoch, sú nervózni, pretože sa nemôžu venovať rodinám. Je to pre nás psychická záťaž," zdôraznil.Riešenie situácie Horvát vidí minimálne v prijatí náčelníka a jedného radového policajta, tento stav však čoskoro podľa neho nebude dostačujúci, keďže samospráva plánuje spustiť parkovací systém v meste. "Parkovanie treba aj kontrolovať a pri takomto počte to nebude možné. Myslím si, že do budúcnosti, ak sa spustí parkovací systém, by bolo potrebné zvýšiť počet policajtov. Pokým to nie je spustené, myslím, že piati by sme to mohli obsiahnuť," vysvetlil."Mesto Bojnice sa snaží riešiť situáciu s mestskou políciou, vypísali sme výberové konanie na náčelníka mestskej polície. Prihlásil sa nám doň iba jeden uchádzač a ten po absolvovaní pohovoru od výberového konania odstúpil," reagoval prednosta Mestského úradu v Bojniciach Daniel Palacka. Problém vidí v tom, že ľudia o túto funkciu nemajú záujem. "Dokazujú to v podstate aj výberové konania v iných mestách a obciach, ktoré hľadajú náčelníkov mestskej polície a samotných príslušníkov," podčiarkol.Na stredajšom (25.4.) rokovaní mestského zastupiteľstva zaznela aj úvaha o zrušení MsP Bojnice, pričom verejný poriadok v meste by zabezpečovala MsP v Prievidzi. "My domáci máme znalosť tohto prostredia, poznáme ľudí. Keby sem prišli policajti z Prievidze, nepoznajú tunajšie ulice ani ľudí, nebolo by to dobré," kontroval Horvát."Mestská polícia v Bojniciach je potrebná, pretože je to centrum turistického ruchu na hornej Nitre. Každoročne Bojnice navštívi viac ako 400.000 návštevníkov, takže je potrebné, aby bol zabezpečovaný verejný poriadok," ozrejmil Palacka. V meste tiež funguje policajná stanica, tá však podľa neho obsluhuje aj iné obce, nielen Bojnice.Samospráva tiež musí riešiť kamerový systém v meste, ktorý potrebuje rozsiahlejšiu rekonštrukciu, zo 14 kamier nie sú funkčné dve. Finančné prostriedky vo výške asi 20.000 eur však podľa prednostu mestského úradu na to v súčasnosti nemá.