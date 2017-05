Mestská polícia v R. Sobote by podľa poslancov mala mať viac členov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Rimavská Sobota 9. mája (TASR) – Vyšší počet príslušníkov Mestskej polície (MsP) v Rimavskej Sobote by prispel k lepšiemu plneniu jej úloh a vyššej bezpečnosti v meste. Zhodli sa na tom poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) Viliam Vaš a Július Sojka, podľa ktorých by sa mal počet policajtov približne zdvojnásobiť.uviedol Vaš, ktorý je zároveň predsedom komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality MsZ. Ako dodal, pri súčasnom počte členov MsP je náročné zabezpečiť jednotlivé činnosti a situácia sa môže ešte viac skomplikovať pri prípadnej práceneschopnosti niektorých zamestnancov.Aj podľa slov Sojku Rimavská Sobota výrazne zaostáva za priemerom počtu policajtov k počtu obyvateľov.zdôraznil.Ako pre TASR v reakcii uviedol náčelník MsP Peter Berecz, vyšší počet zamestnancov by uvítal.konštatoval.Poslanec Miroslav Bitala v tejto súvislosti upozornil, že štátna polícia má inštitút dobrovoľného ochrancu verejného poriadku a dobrovoľníci by sa mohli uplatniť aj v Rimavskej Sobote.konkretizoval s tým, že podľa neho by sa v meste našli ľudia, ktorí by sa na toto podujali.Podľa Berecza je však realizovateľnosť takéhoto opatrenia otázna.poznamenal.