Mestská polícia vlani Partizánskom riešila 1389 priestupkov

Partizánske 5. mája (TASR) - Partizánska mestská polícia (MsP) zaznamenala vlani 1642 priestupkov a udalostí, ktoré sa týkajú protizákonnej činnosti. Je ich o 172 menej ako rok predtým. Vyplýva to zo Správy o činnosti Mestskej polície Partizánske za rok 2016, ktorú na svojom ostatnom rokovaní schválili partizánski mestskí poslanci.Podľa celkovej štatistiky MsP bolo vlani spáchaných na území mesta 1389 priestupkov, čo je o 124 menej ako v roku 2015. Z celkového počtu priestupkov a udalostí bolo 800 závažnejších. Mestskí policajti tiež minulý rok uložili 415 blokových pokút vo výške 5967 eur. Viac deliktov podľa polície spáchali muži ako ženy, najviac protizákonnej činnosti vykonali osoby vo veku 35 až 45 rokov. Mestskí policajti tiež evidujú 39 priestupkov, ktorých sa dopustili ľudia nad 65 rokov. Najviac deliktov evidovala vlani polícia v septembri, najmenej v auguste.Mestskí policajti minulý rok viackrát zasahovali na Nábrežnej ulici, kde žijú sociálne slabší obyvatelia. K zlepšeniu situácie na nej i Komenského ulici prispeli občianske hliadky, skonštatoval v správe náčelník MsP Partizánske Jozef Piterka.MsP tiež viackrát pomáhala bezprístrešným osobám, čo však podľa správy o jej činnosti možno považovať za bezpredmetné, keďže spôsob života ľudí bez prístrešia vyžaduje osobitnú pomoc. K osobám, prevažne bezprizorným, privolali vlani mestskí policajti rýchlu zdravotnícku pomoc 32-krát, čo je o desať žiadostí o záchranu života a zdravia viac ako v predchádzajúcom roku.Vlani MsP riešila tiež 406 prípadov, ktoré sa týkali narušenia verejného poriadku nemiestnym a arogantným správaním, rušením pokoja, vandalskými prejavmi, výtržnosťami. V oblasti trestnej činnosti zase preverila šesť oznámení o užívaní drog, ďalej riešila 33 priestupkov proti verejnému poriadku rušením nočného pokoja nepriamo sa týkajúcich prevádzok. Minulý rok preverila 206 prípadov, ktoré sa týkali životného prostredia, pričom uložila 80 pokút. Mestskí policajti tiež vyriešili 415 závažnejších priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, uložili 328 blokových pokút v celkovej výške 4325 eur. Vo vlastnej réžii vykonali 264 dopravných akcií. Iných priestupkov proti majetku zaznamenali 37, tiež preverili 46 oznámení o rodinných nezhodách.Vlani polícia odchytila 63 túlavých psov, do útulku ich umiestnila 53. "Okrem odchytávania túlavých psov riešila aj kuriózne situácie, a to na sídlisku Šípok, kde sa pohybovali túlavé zvieratá - somár a cap, na Nádražnú ulicu k zachytenému dravému vtákovi pod previsnutou nosnou konštrukciou budovy privolali požiarnikov. MsP informovala poľovnícke združenie o zranenej srnke nad cintorínom v časti mesta Šípok," priblížil v správe Piterka.