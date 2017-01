Mestská spoločnosť Prievidza Invest zanikla, zlúčili ju so SMMP

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Prievidza 10. januára (TASR) - Prievidzská mestská spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o., ktorá mala na starosti správu priemyselného parku, zanikla k 1. januáru tohto roka zlúčením so Správou majetku mesta Prievidza (SMMP), s.r.o. Zmena je už zapísaná aj v obchodnom registri, informoval dnes TASR viceprimátor Prievidze a konateľ Prievidza Invest Ľuboš Maxina.Zámer zlúčenia oboch mestských firiem odobrili prievidzskí poslanci ešte na svojom rokovaní koncom júna minulého roka.skonštatoval Maxina. Firma podľa neho zanikla aj s orgánmi a konateľstvom.Úlohy, ktoré boli kladené na priemyselný park, bude Maxina podľa svojich slov aj naďalej zabezpečovať, čiže je v súčasnosti popri Jánovi Martičekovi ďalším konateľom SMMP.vysvetlil.Zmena by mala podľa Maxinu priniesť aj ďalšie úspory mestu, SMMP totiž zabezpečovala Prievidza Invest gro služieb ako vedenie účtovníctva a audit, zlúčením sa tak odbremenia spoločnosti od platenia dvojice daňových licencií, vedení účtovníctva a auditov.Prievidza Invest ešte pred svojím zánikom na základe uznesenia mestského parlamentu odkúpila od SMMP aj bytový dom na Ciglianskej ceste, ktorý je zaťažený úverom. Cieľom transakcie, ktorú mesto zabezpečilo ešte vlani pred Vianocami, bolo refinancovanie pôvodného úveru. Kúpna cena na bytový dom bola vo výške 3,3 milióna eur. Úverové zdroje, ktoré si Prievidza Invest zobrala od VÚB banky, dosiahli hodnotu 2,6 milióna eur, zvyšnú sumu vyplatila samospráva z vlastných zdrojov.ozrejmil viceprimátor. Nový úver bude SMMP splácať desať rokov.Nájomný dom na Ciglianskej ceste so 173 bytmi bol postavený a uvedený do prevádzky v roku 2006, pričom tam žijú najmä sociálne slabší obyvatelia.Obe spoločnosti dosiahli podľa posledných dostupných informácií predvlani negatívny hospodársky výsledok, SMMP ukončila rok 2015 so stratou 158.138 eur, Prievidza Invest zase 3.481.076 eur, zvýšenie účtovnej straty bolo pritom spôsobené predajom majetku. Obe obchodné firmy mali aj spoločnú dozornú radu.