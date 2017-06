Mestské časti upozorňujú na kontamináciu podzemných vôd zo skládky

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 12. júna (TASR) – Bratislavské mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov, ale aj dotknuté obce Rovinka, Dunajská Lužná či Most pri Bratislave informujú na svojich weboch o kontaminácii podzemných vôd z bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni. Požiadalo o to ministerstvo životného prostredia, ktoré upozorňuje, že podľa zrealizovaného geologického prieskumu niektoré znečisťujúce látky zo skládky už dnes významne ohrozujú kvalitu podzemnej vody v oblasti Vrakune, Ružinova, Podunajských Biskupíc a prenikajú ďalej do Žitného ostrova." priblížil rezort. Ten realizáciu podrobného geologického prieskumu environmentálnej záťaže zabezpečil v rokoch 2014-2015.Vzhľadom na rozsah znečistenia zemín a podzemných vôd boli preukázané aj zdravotné riziká pre človeka v kontaktnej zóne a riziká šírenia znečistenia podzemnou vodou.píše v liste ministerstvo.Kontaminačným mrakom sú zasiahnuté bratislavské mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Obce v blízkosti Bratislavy ako Rovinka, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave a Miloslavov nie sú podľa rezortu kontaminačným mrakom zasiahnuté, ale sú situované v smere možného šírenia sa kontaminácie. Transport kontaminácie závisí podľa ministerstva od konkrétnej látky. Kontaminačný mrak má mať približne päť kilometrov od skládky. Ministerstvo preto odporúča v týchto oblastiach zvýšenú opatrnosť pri využívaní domových studní a žiada o hlásenie akýchkoľvek nových zistení. Dotknutým mestským častiam a obciam poslalo aj mapy s vykresleným rozsahom kontaminácie.píše envirorezort.Ministerstvo životného prostredia koncom apríla informovalo, že už spustilo verejné obstarávanie na sanáciu tejto skládky vo Vrakuni. Náklady na odstránenie environmentálnej záťaže sa odhadujú na viac ako 30 miliónov eur. Konečnú sumu však určí verejné obstarávanie. Využiť sa majú eurofondy. Na sanáciu skládky vo Vrakuni sa má použiť metóda enkapsulácie, ktorou sa jej obsah zaizoluje od okolitého prostredia.Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena, na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.