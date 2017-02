Mestské kúpalisko v Kežmarku bude pripomínať more

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Kežmarok 6. februára (TASR) – V Kežmarku by mali začať na jar s výstavbou mestského kúpaliska. Primátor Ján Ferenčák uviedol, že v lete by malo byť kúpalisko už v prevádzke, pričom bazény by mali byť naplnené slanou morskou vodou."V súčasnosti sme v štádiu ukončenia výberu dodávateľa na realizáciu stavby, s jeho výstavbou začneme hneď po oteplení," uviedol kežmarský primátor. Na jeho realizáciu sa použije zhruba 575.000 eur. "Kúpalisko bude iné. V prvom rade bude nízkoenergetické, čiže na ohrev vody sa použijú tepelné čerpadlá a budeme ho vyhrievať s maximálnym využitím prírodných zdrojov. Okrem toho bude slané," povedal Ferenčák.Dodávateľa morskej soli pre kúpalisko zatiaľ Kežmarok nemá, podľa Ferenčáka ho ešte len plánujú nájsť. Podľa neho sa to dá vyriešiť dvomi spôsobmi, a to buď soľou z baní, alebo jej kúpou z prímorských krajín, ktoré túto zložku dodávajú do vnútrozemia pre viaceré kúpaliska. "Soľ je zdravšia k pokožke. Rovnako je zdravšia aj ako chlórová voda. Samozrejme, bude tam aj trochu chlóru, ale gro bude tvoriť soľ, takže pôjde o také more v Kežmarku," konkretizoval Ferenčák.Súčasťou kúpaliska budú dva bazény, veľký a detský, šatňa, bufet, technické vybavenie, spevnené a trávnaté plochy. Primátor zdôraznil, že kúpalisko nebude mať atrakcie a tobogany, ale bude skôr ponúkať priestor na trávenie voľného času obyvateľov mesta. Bude vybudované na ulici Biela voda, a to na mieste niekdajšieho kúpaliska, ktoré bolo pred viac ako desiatimi rokmi zatvorené.