Mestské múzeum v Zlatých Moravciach predstaví bábiky M. Pekárovej

Mária Pekárová, archívna snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zlaté Moravce 23. decembra (TASR) - Bábiky Márie Pekárovej odeté v miniatúrnych kópiách skutočných sviatočných a svadobných krojov z Horného Požitavia ponúkne Mestské múzeum v Zlatých Moravciach. Výstava Požitavské kroje na bábikách, ktorá prezentuje bohatstvo slovenského folklóru, sa uskutoční od 9. januára do 6. marca budúceho roka, informovala Ľubica Packová–Zahradárová, hovorkyňa Ponitrianskeho múzea, ktorého súčasťou je zlatomaravecké Mestské múzeum.Mária Pekárová zo Zlatých Moraviec sa venuje šitiu ľudových krojov na bábiky vyše 20 rokov. Vzťah k tejto ručnej práci sa u nej začal vyvíjať už v ranom detstve.povedala Packová-Zahradárová. Vtedy ešte ani netušila, že niekedy sa bude tomu venovať aj ona. Zlom nastal, keď jej vnučka ostrihala bábike vlasy a ona jej spravila čepiec. Neskôr odela nájdené bábiky do svadobného kroja, ktorý ušila podľa fotografií svojej svokry a rodičov. Odvtedy sa venuje šitiu krojov na bábiky, ktorých počet dnes odhaduje na vyše 300 kusov.Ľudová umelkyňa vystavovala svoje bábiky nielen v širokom okolí Zlatých Moraviec, ale aj v Bruseli. Jej bábiky zdobia domácnosti na Slovensku, ale i v Rakúsku, Nemecku či Južnej Amerike. Na výstave v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach predstaví približne 40 bábik odetých do sviatočného a svadobného kroja z Horného Požitavia. Originálne miniatúrne kópie skutočných krojov vypracované do detailov prezentujú svojimi charakteristickými znakmi, farebnými odlišnosťami a výzdobou jednotlivé oblasti, z ktorých pochádzajú a bohatstvo slovenského folklóru.