Mestskí poslanci chcú preskúmať postup prokuratúry pri VZN o hazarde

Bratislava 4. júla (TASR) – Bratislavskí mestskí poslanci Dana Čahojová a Ján Mrva podali dnes žiadosť generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi, aby preskúmal zákonnosť postupu Krajskej prokuratúry v Bratislave v prípade protestu prokurátora voči všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o zákaze herní v hlavnom meste. Poslanci chcú, aby generálny prokurátor usmernil postup prokuratúry tak, aby nepodala voči tomuto VZN žalobu na súd.Podanie žaloby by podľa poslancov viedlo k prehĺbeniu nedôvery Bratislavčanov k orgánom ochrany práva, ktoré rezignovali na presadenie verejného záujmu v takej naliehavej oblasti, akou je regulácia umiestňovania herní v meste.uviedli vo svojom vyhlásení poslanci.Krajská prokuratúra v Bratislave navrhla v máji VZN o zákaze herní v hlavnom meste zrušiť. Svoj návrh zdôvodnila tým, že o nariadení bratislavskí poslanci koncom marca hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom februárovom zasadnutí. Zákonná úprava petičného práva podľa prokuratúry nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície. Bratislavskí mestskí poslanci však tomuto protestu na svojom minulotýždňovom rokovaní nevyhoveli. Prokurátor je teraz oprávnený podať žalobu na súd.Magistrát tvrdí, že hlasovanie a prijatie tohto VZN bolo uskutočnené v súlade s právnymi predpismi. Argumentuje tým, že petícia a hlasovanie o návrhu VZN tvoria dve oddelené fázy v procese hlasovania o zákaze hazardu. Mesto zastáva názor, že rozhodovanie o schválení alebo neschválení VZN nemožno považovať za rozhodovanie či konanie o petícii, ani za hlasovanie na základe petície. Proces prijímania VZN podľa samosprávy predstavuje samostatné a nezávislé konanie.Zástupcovia prevádzkovateľov hazardných hier však tvrdia, že hlavné mesto ignoruje zákony a nezodpovedne hazarduje s financiami Bratislavčanov. Aliancia za čistú hru – Clarify tvrdí, že sa mesto vydalo na cestu, na ktorej konci budú musieť všetci Bratislavčania siahnuť do peňaženiek, aby bolo z čoho zaplatiť vysoké odškodné prevádzkovateľom hazardných hier za škody spôsobené týmto VZN. Podľa Asociácie zábavy a hier (AZAH) a Asociácie prevádzkovateľov videohier (APV) čelní predstavitelia mesta bagatelizujú protest prokurátora. Asociácie nechápu, ako môžu byť obyvatelia mesta vystavovaní riziku prehratých sporov.Podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala sa však vyhrážali už v minulosti a robia to aj teraz. "skonštatoval. Iniciatíva Zastavme hazard však nevyhovenie protestu vníma pozitívne. Aj ona žiada preveriť postup Krajskej prokuratúry v Bratislave.