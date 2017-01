Mestskí poslanci opäť stopli výstavbu náhradných bytov v Dúbravke

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 28. januára (TASR) – Bratislavskí mestskí poslanci opätovne zastavili výstavbu náhradných nájomných bytov v Dúbravke, v lokalite Pri kríži. Na svojom štvrtkovom (26.1.) rokovaní totiž schválili zverenie dotknutých pozemkov do správy mestskej časti, ktorá ich nesmie previesť na tretie subjekty a zároveň nemôže dať súhlas stavebníkovi, aby na nich postavil náhradné byty. Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal má podľa poslancov zabezpečiť bývanie pre nájomcov z reštituovaných bytov iným spôsobom.Mesto tu však plánovalo spustiť výstavbu náhradných bytov už vo februári a za 4,7 milióna eur postaviť prvých 68 bytových náhrad. Samospráva vysúťažila aj zhotoviteľa stavby spoločnosť Metrostav Slovakia, s ktorou už podpísala zmluvu o dielo. "V Dúbravke mesto postupuje na základe právoplatného stavebného povolenia, ktoré podpísal starosta Dúbravky Martin Zaťovič niekoľkokrát. Ja som veľmi prekvapený z tohto náhleho otočenia názoru, nerozumiem takémuto politikárčeniu," povedal po rozhodnutí poslancov Nesrovnal.Ako tvrdí, stretol sa aj s Dúbravčanmi a dohodli sa, že pre bytový dom bude vybudovaných 85 parkovacích miest a pre obyvateľov žijúcich v okolí výstavby ďalších 96 miest na parkovanie. Mesto taktiež vybuduje park s rozlohou približne 4915 štvorcových metrov.Mestská časť však informácie o začatí výstavby považuje za nešťastné a predčasné, keďže neprišlo k stretnutiu s obyvateľmi, ktorých sa výstavba dotýka. Zároveň trvá na tom, aby bolo pred spustením výstavby naplnené aj uznesenie mestského zastupiteľstva z októbra 2016. Vtedy prvýkrát poslanci zastavili výstavbu, až dokým sa nevyrieši problém s parkovaním a vybudovanie parku.povedal mestský poslanec Juraj Káčer. V októbrovom uznesení je podľa neho jasne napísané, že problém s parkovaním sa má vyriešiť pred výstavbou. Podľa starostu Zaťoviča chýba k parkovisku i parku projektová dokumentácia.uviedol.Riaditeľ bratislavského magistrátu Martin Maruška však tvrdí, že vybudovať park a parkovisko pred samotnou výstavbou bytového domu nie je možné.upozornil. Primátor vo štvrtok nepovedal jasne, či podpíše aktuálne uznesenie.spresnil Nesrovnal.Hlavné mesto sa dostalo do patovej situácie, keďže do konca roku 2016 nestihlo zaobstarať náhradné bývanie pre 580 žiadateľov z reštituovaných bytov. Od začiatku januára tak má zákonnú povinnosť doplácať im rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným. Na plnenie tejto povinnosti mesto vyčlenilo vo svojom tohtoročnom rozpočte tri milióny eur.