Mestskí poslanci prerokujú zapojenie RegioJetu do integrovanej dopravy

Bratislava 23. septembra (TASR) – O zapojení súkromného dopravcu RegioJet do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) budú v stredu 27. septembra rokovať bratislavskí mestskí poslanci. Vyplýva to z programu zasadnutia mestského zastupiteľstva.Poslanci mali k tejto veci zaujať stanovisko už v júni, zastupiteľstvo však bolo prerušené. RegioJet pre TASR začiatkom roka uviedol, že chce vstúpiť do IDS BK. Vstup tohto dopravcu do dopravného systému už v júni schválilo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), čo RegioJet označil za ďalší krok k naplneniu jeho dlhodobo deklarovaného záujmu.Počas leta pokračovali rokovania medzi Bratislavskou integrovanou dopravou (BID) ako koordinátorom IDS BK a RegioJetom. Obe strany napríklad rokovali o podmienkach a nastavovaní zmluvných parametrov vstupu nového dopravcu a konzultovali technické požiadavky na akceptáciu čipových kariet cestujúcich a predaj cestovných lístkov. Rokovania naďalej pokračujú.RegioJet by mal v rámci IDS BK obsluhovať zastávky Bratislava-Hlavná stanica, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov-zastávka a Kvetoslavov. V budúcnosti by na tejto trase mali pribudnúť dve nové zastávky, a to Martinský cintorín a Ružinov. Vlaková linka S70 by mala byť prevádzkovaná od 15-minútových intervalov počas dopravnej špičky po 60-minútové intervaly v ostatných časoch.Pri cestovaní RegioJetom na trase linky S70 budú platiť všetky jednorazové a predplatné cestovné lístky IDS BK, ako aj duálna tarifa dopravcu, teda cestovné lístky platné iba na cestu vlakom.