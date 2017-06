Mestskú časť Šale Veču spojí s Duslom nová cyklotrasa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Šaľa 21. júna (TASR) – Mesto Šaľa plánuje vybudovať cyklotrasu smerujúcu z mestskej časti Veča do priemyselného areálu Dusla. Celkové náklady na jej vybudovanie dosiahnu 1,3 milióna eur, mesto požiadalo o dotáciu z eurofondov. Spolufinancovanie mesta by malo predstavovať päť percent z celkových oprávnených nákladov projektu. Podľa primátora Šale Jozefa Belického bude plánovaná cyklotrasa jednou z etáp projektu výstavby cyklotrasy na území mesta, ktorý patrí k prioritám Šale v najbližšom období.Líniová stavba Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného parku povedie po ceste prvej a tretej triedy v mestskej časti Šale vo Veči. Jej dĺžka bude 3,433 kilometra, začínať sa bude pri kostole Svätej rodiny vo Veči, známom ako starý kostol. Cyklotrasa sa bude končiť pred priemyselným areálom spoločnosti Duslo Šaľa. Šírka cyklotrasy bude 2,5 metra, v miestach spoločnej trasy jestvujúceho chodníka s cyklotrasou bude šírka tri metre. Súčasťou riešenia bude vodorovné i zvislé dopravné značenie, osvetlenie, mobiliár a premostenie dvoch odvodňovacích kanálov.