Mestu Levice schválili dotácie na projekty vo výške 1,5 milióna eur

Na snímke jedna z naištalovaných kamier. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Levice 3. januára (TASR) - Na konci roka 2016 bol mestu Levice schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 1,5 milióna eur na realizáciu troch projektov – technologického vybavenia kompostárne, rekonštrukciu materskej školy a rozšírenie mestského kamerového systému. TASR o tom informovala referentka vzťahov s verejnosťou Mestského úradu Levice Adriana Macáková.Podľa jej slov predmetom projektu Intenzifikácia zberu biologicky rozložiteľných odpadov v meste Levice je obstaranie technológie a plastových nádob na bioodpad do odpadového hospodárstva s cieľom zvýšenia intenzity a efektívnosti triedenia komunálneho odpadu a jeho zberu s prioritným zameraním na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.povedala Macáková.Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške päť percent, čiže 52.147,60 eur. "" vysvetlila hovorkyňa mesta.V rámci vyhlásenej výzvy MŽP SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry bol mestu Levice schválený projekt Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na ulici P. O. Hviezdoslava 20 v Leviciach. "priblížila referentka vzťahov s verejnosťou s tým, že cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť budovy a zabezpečiť maximálne úspory v spotrebe energií v budove materskej školy. Realizáciou daných opatrení budú zabezpečené predpokladané úspory energie 10.878 kWh/rok a preklasifikovanie budovy z energetickej triedy "C" do energetickej triedy "A1".Tretia schválená dotácia je zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Cieľom projektu Bezpečné mesto–rozšírenie kamerového systému v meste Levice je vybudovanie monitorovacieho kamerového systému s inštaláciou kamier v centre mesta na Námestí hrdinov, na križovatke ulíc Mlynská a Ľ. Štúra a v priestore železničnej a autobusovej stanice na križovatke ulíc Nádražný rad a Ľ. Štúra." informovala hovorkyňa mesta.