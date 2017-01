Mészáros putuje na ročné hosťovanie do Haladás Szombathely

Na archívnej snímke Karol Mészáros. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Budapešť 17. februára (TASR) - Slovenský futbalista Karol Mészáros mení klubové farby. Na ročné hosťovanie putuje do Szombathelyi Swietelsky-Haladás, kam odchádza z konkurenčného maďarského tímu DVSC Debrecín. Správu priniesla oficiálna internetová stránka klubu.Dvadsaťtriročný útočník, respektíve ofenzívny stredopoliar pôsobí v maďarskej lige od januára 2016, keď najprv prestúpil do klubu Puskás Akadémia. V lete zamieril do DVSC Debrecín, kde do konca jesene nastúpil v deviatich ligových dueloch a troch zápasoch predkola Európskej ligy. V mužstve spoločne pôsobil aj s Róbertom Vittekom, ktorý však koncom roka v tíme skončil.Szombathelyi Haladás zimuje so ziskom 26 bodov na siedmej priečke OTP Bank Ligy.