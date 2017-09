Metelka o aktuálnej situácii: Na problémy som upozorňoval

Slovenský paralympionik Jozef Metelka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

TASR vydáva stanovisko Jozefa Metelku bez redakčných úprav:



"Rád by som reagoval na súčasnú mediálnu búrku, ktorú strhla moja reakcia a nespokojnosť so situáciou v slovenskom paracyklistickom tíme. Médiami koluje veľa neprávd a poloprávd a rád by som to uviedol na správnu mieru.



Mojím cieľom je sa venovať vrcholovému športu a budovať most medzi parašportom a športom. V posledných štyroch rokoch som získal 5 titulov majstra sveta vo svojej kategórii a som aj dvojnásobný paralympijský šampión. Robiť šport na vrcholovej úrovni nie je jednoduché. Získanie týchto titulov bolo veľmi náročné. Tieto výsledky veľkou mierou ovplyvňuje zázemie, ktoré som si vytvoril tak, aby mi umožnilo dať zo seba maximum na pretekoch. Pri tom som kládol dôraz na pozitívny prístup, dobrú prípravu, špičkový tréning a materiál.



Mám cieľ a vytvorím si podrobný plán na jeho dosiahnutie. Následne postupujem podľa neho. Ak by som to mal prirovnať, je to ako keď sa firma rozhodne vyvinúť produkt a uviesť ho na trh. Nepovažujem vrcholové preteky za dovolenku, ale za finiš mojej prípravy. S takýmto plánom som išiel aj na MS do Juhoafrickej republiky. Postupoval som podľa neho a úspešne som dosiahol svoj cieľ - vyhral som preteky v časovke a som majster sveta.



Môj, pre niekoho možno nadštandardný, plán obsahoval nielen tréningovú prípravu, ale aj vytvorenie dočasného zázemia v mieste pretekov. Som si vedomý, že moje zdravotné požiadavky sú špecifické a cestoval som na vrcholové preteky sezóny. Preto som si v dostatočnom predstihu rezervoval nielen letenky, ale aj ubytovanie, ktoré vyhovujú mojim zdravotným požiadavkám. Uprednostnil som obstaranie leteniek v značnom časovom predstihu - už v apríli, aby som minimalizoval náklady. Prvotnú finančnú investíciu som hradil úverom, SPV mi následne preplatilo letenky (mimo extra batožiny) a hotel. Na základe zlých skúseností z minulých rokov som sa ubytoval oddelene. Takto môžem hneď po prílete naskočiť do tréningového procesu a na preteky idem oddýchnutý.



Pri pretekoch považujem za dôležitú aj komunikáciu v tíme - nielen informácie k pretekom, taktické pokyny, ale aj vzájomná podpora. Neverím, že v 21. storočí môže rozdielne ubytovanie členov tímu spôsobiť problém v komunikácii skúsenému manažérovi. Som zastihnuteľný na piatich rôznych komunikačných kanáloch a predmetný email s informáciami od manažéra som, žiaľ, nedostal. Nechápem, prečo sa manažér neubezpečil, že som k tým informáciám mal prístup. Pred hromadným pretekom som bol v slovenskom stane, čo ostatne aj potvrdil v jednom zo svojich komentárov môj tímový kolega Ondrej Strečko. Ani toto stretnutie realizačný manažér nevyužil na overenie obdržania informácií.



Som rád, že moja dôkladná príprava vyústila v úspešný výsledok a tento rok som dvojnásobný majster sveta. K mojim výsledkom v neposlednom rade prispela aj podpora zo strany SPV, za čo im veľmi ďakujem. O podmienkach v reprezentácii sa rozprávame už niekoľko rokov a často diskutovali o mojich potrebách. Finančné náklady na moju reprezentáciu krajiny sa môžu zdať vysoké, ale výsledky dokazujú, že sú oprávnené. Veľmi si vážim, že SPV vynakladá na ne nemalé zdroje, avšak zvyšnú časť nákladov (vyše 20 000 eur) musím zohnať ináč. A v tom nie sú zahrnuté životné náklady.



Na komunikačné a iné problémy som upozorňoval už dávnejšie. Sťažoval som sa opakovane aj na neprofesionalitu manažovania tímu - objavili sa už počas svetového pohára pred dvoma rokmi. Tieto problémy ma nútia neustále čeliť existenčnej otázke - či ukončiť kariéru vrcholového športovca, alebo zvážiť ponuku na reprezentáciu inej krajiny.



Rád by som aj naďalej šiel za svojím cieľom, ktorým je, ako som už spomenul, venovať sa vrcholovému športu a budovať most medzi parašportom a športom. Verím, že mojím profesionálnym prístupom a výsledkami dokážem verejnosti ukázať, že odhodlaním a správnym prístupom nič nie je nemožné."

Bratislava 7. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant v paracyklistike Jozef Metelka sa rozhodol zareagovať na nedávne stanoviská Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) a Slovenského paralympijského výboru (SPV) a Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ), ktoré sa zaoberali jeho predčasným koncom v reprezentačnom tíme. Po návrate z UCI MS 2017 Metelka oznámil, že už nebude reprezentovať Slovensko.