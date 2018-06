METEOROLÓG: Búrky sú v lete normálne, teraz však trvajú pridlho

Na snímke zaplavená Ružinovská ulica pod mimoúrovňovou križovatkou s Bajkalskou ulicou v Bratislave po silnej búrke 6. júna 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - Zaplavené ulice, autá plávajúce vo vode a ľudia, ktorí uviazli na celé hodiny v dopravných zápchach. Tak vyzerali niektoré časti Bratislavy počas popoludňajšej intenzívnej búrky v stredu 6. júna, zatiaľ čo v iných oblastiach dážď nemal takéto dramatické dôsledky. Podľa klimatológa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorologického ústavu je to pri búrkach normálny jav, keďže plošný rozsah búrkových jadier nie je taký veľký, aby dážď rovnomerne zasiahol väčšie územie.povedal Pavel Faško pre TASR.Len pre porovnanie, rozloha Bratislavy predstavuje takmer 368 kilometrov štvorcových. Najviac, 54,3 milimetra napršalo na bratislavskej Kolibe, v Mlynskej doline to bolo 43,8 mm a na letisku 42 mm. V najexponovanejšom čase medzi 17. a 18. hodinou spadlo najväčšie množstvo zrážok, až okolo 35 mm, čo je značná intenzita dažďa. Pritom ak voda v meste nemá kde vsiaknuť, hromadí sa v uliciach. Neskôr zrážky postupovali smerom na juhovýchod a cez noc v Podunajskej nížine napršalo okolo 20 až 30 mm.Práve nerovnomernosť búrkových zrážok tiež súvisí s faktom, že sa nedá presne predpovedať, kedy a kde udrie búrka s najväčšou intenzitou.dodal Pavel Faško.Spoľahlivo sa dá predpovedať iba to, že sa búrky v danej oblasti pravdepodobne vyskytnú, pretože je na to vhodný typ počasia. Napríklad aj v stredu 6. júna meteorológovia predvídali intenzívnu búrkovú činnosť v oblasti východného Rakúska a juhozápadného Slovenska. SHMÚ vydal aj výstrahu, ktorú v priebehu dňa zmenil z 1. na 2. stupeň a v okrese Nitra na 3. stupeň.vysvetlil Pavel Faško.Počasie s intenzívnymi búrkami nie je v lete výnimočné, zrážkové úhrny boli v minulosti aj vyššie. Napríklad 10. júna 2013 v Bratislave na letisku napršalo 49 mm a 27. augusta 2013 až 77 mm zrážok, takisto 60 mm zrážok spadlo 3. augusta 2011 na Kolibe.uviedol klimatológ Pavel Faško zo SHMÚ.Jedným z príznakov klimatickej zmeny u nás v lete je práve aj nerovnomerné rozloženie zrážok v čase a priestore, teda počasie, pri ktorom miesto súvislých dažďov vypadávajú v niektorých lokalitách intenzívne a prudké zrážky, kým inde panuje dlhodobý deficit vlahy.