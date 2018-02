Meteorológ: Na Slovensko sa vráti zima

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. februára (TASR) – Po teplom januári sa do našej oblasti v úvodnej dekáde posledného zimného mesiaca 2018 vráti zima. Vo štvrtok to avizoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Podľa jeho meteorológa Miroslava Šingera bol prostredný mesiac aktuálnej zimy veľmi teplý a so zimou to už veľmi nádejne nevyzeralo. V úvode záverečného mesiaca sa zima v strednej Európe ešte pripomenie, upozornil.Už v týchto chvíľach sa výrazne mení synoptická situácia a do oblasti Slovenska prestane prúdiť morský vzduch od západu, ale ho nahradí chladný od severozápadu, neskôr kontinentálny od severu, priblížil odborník. Do nedele (3.2.) sa budú v oblasti rýchlo striedať relatívne studené a teplé vzduchové hmoty. „To sa však postupne zmení a udrží sa u nás chladný vzduch,“ predpovedá.Keďže sa ochladí veľká časť Európy, ochladenie nebude krátkodobé a studený vzduch sa v oblasti s vysokou pravdepodobnosťou udrží minimálne týždeň, možno aj dva, uviedol meteorológ. Do nedele budú cez územie Slovenska od juhozápadu postupovať jednotlivé zrážkové pásma a postupne sa bude od severozápadu ochladzovať. S tým bude klesať aj hranica sneženia.Spočiatku bude snežiť len na horách, no pri poslednej vlne už budú zrážky snehové aj v nížinách. Súčasne však budú od západu ustávať. Miestami napadne vyše 10 cm snehu, ojedinele aj viac ako 30 cm. SHMÚ vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého, najnižšieho stupňa. Po prechode frontu sa rozfúka silný severozápadný až severný vietor, ktorý pri snehovej pokrývke a snežení vyvolá vznik snehových jazykov, prípadne i závejov, predovšetkým na severe a na horských priechodoch.Okrem toho na Slovensko prenikne studený, pôvodom arktický vzduch od severu a neskôr tak najmä pri zmenšenej oblačnosti a snehovej pokrývke zosilnejú aj nočné mrazy. „V dolinách a kotlinách pri takýchto podmienkach teplota ojedinele klesne aj pod -15 stupňov C, pričom v tejto zime sme na Slovensku ešte nenamerali -20 stupňov C, čo tiež svedčí o teplej zime,“ poznamenal Šinger. Táto teplotná hranica by však mohla byť prekonaná. Ochladí sa aj cez deň a postupne budú na väčšine územia celodenné mrazy.