Meteorológovia o suchu: Nemá hranice,treba spolupracovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. júna (TASR) - Identifikovať hlavné problémy v oblasti sucha a jeho manažmentu v spolupráci so všetkými zainteresovanými aktérmi bolo cieľom dnešného Národného seminára o suchu, ktorý sa konal na pôde Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Je súčasťou projektu DriDanube – Riziko sucha v dunajskom regióne. Ten sa snaží koordinovať spoluprácu krajín podunajského regiónu pri monitoringu a manažmente sucha. Na dnešnom brífingu o tom informovali prítomní odborníci.priblížila Projektová manažérka DriDanube za SHMÚ Lívia Labudová. Je podľa nej dôležité, aby dotknutí ľudia kontinuálne videli, ako sa vyvíja situácia, čo im v prípade potreby umožní reagovať určitými opatreniami na zmiernenie alebo úplnú minimalizáciu vplyvov sucha. Zdôraznila, že okrem ad hoc riešení po výskyte sucha a odstraňovaní škôd sú dôležité najmä proaktívne akcie a príprava na výskyt sucha, aby jeho prejavy boli čo najmenšie.Labudová vyzdvihla význam medzinárodnej spolupráce s inštitúciami, ktoré sú zodpovedné v jednotlivých krajinách za zber hydrologických, klimatologických, meteorologických informácií, ale aj s univerzitami, vedeckým sektorom a príslušnými organizáciami verejnej správy." povedala projektová manažérka SHMÚ.Komunikačná manažérka projektu DriDanube Jana Pangrácová z organizácie Global Water Partnership Central and Eastern Europe uviedla, že jedným z výsledkov projektu by mal byť aj nový online nástroj, pracovne nazvaný monitor sucha. Bude obsahovať množstvo informácií z pozemných meraní aj zo satelitných záberov o aktuálnom stave, ktoré by mali byť potvrdzované i ľuďmi priamo z praxe, napríklad farmármi.vysvetlila Pangrácová. Dodala, že informácie monitora sucha budú využívať aj experti, ktorí dokážu s veľkým množstvom dát pracovať na iných úrovniach.Projekt DriDanube sa začal v januári 2017 a potrvá do konca roka 2019. Pracuje s rozpočtom približne dva milióny eur a spolupracuje na ňom 10 krajín v povodí Dunaja. Spolupracujúcimi inštitúciami sú najmä hydrometeorologické ústavy, orgány zabezpečujúce krízový manažment pri výskyte sucha, mimovládne organizácie, poľnohospodárske komory, vodohospodárske organizácie, vedecké a odborné inštitúcie.