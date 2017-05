METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Piatok prinesie búrky s krúpami

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Roman Hanc Foto: FOTO TASR - Roman Hanc

Bratislava 11. mája (TASR) – Meteorológovia očakávajú v piatok (12.5.) výskyt búrok s krúpami na území Banskobystrického, Prešovského, Košického a v častiach Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojej internetovej stránke.V uvedených lokalitách sa môžu ojedinele vyskytnúť búrky s krúpami, s úhrnom zrážok od 20 do 40 milimetrov. Podľa SHMÚ predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa s platnosťou v piatok (12.5.) od 06.00 h do 12.00 h pre Nitriansky a Trenčiansky kraj, od 08.00 do 20.00 h pre Banskobystrický a od 10.00 do 20.00 h pre Košický a Prešovský kraj.