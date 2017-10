Meteorológovia varujú pred nárazovým vetrom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. októbra (TASR) - Po varovaní pred intenzívnymi zrážkami prichádza výstraha pred silným vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke upozorňuje, že so silnými nárazmi vetra je potrebné rátať na horách i v južnej časti stredného a východného Slovenska.Výstraha pred nárazovým vetrom na horách Nízkych a Vysokých Tatier platí od pondelka 20.00 h do utorka (24.10.) 09.00 h.spresňujú meteorológovia.Od 20.00 h až do utorka 17.00 h platí výstraha pred nárazovým vetrom i pre oblasť Gemera, Dolného Spiša, okolia Košíc a Prešova. V tomto prípade môže rýchlosť dosiahnuť krátkodobo 65 až 80 km/h.