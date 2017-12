Meteorológovia varujú pred vetrom a poľadovicou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. decembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred silným vetrom, poľadovicou, povodňami a upozorňuje na zhoršenú kvalitu ovzdušia. Vydal preto výstrahy 1. a 2. stupňa.Silný vietor, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 75 km/h očakávajú od sobotňajšieho večera v okresoch Bratislava, Senec, Pezinok, Trnava a Poprad. So silným vetrom by mali ľudia počítať aj na horách v okresoch Námestovo, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. Tu meteorológovia očakávajú výskyt vetra v polohách nad 1500 metrov, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch 110 až 135 km/ h. O niečo silnejší vietor bude fúkať na hrebeňoch Tatier, kde by mal vietor krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť od 135 do 165 km/h. SHMÚ preto pre túto oblasť vydal výstrahu 2. stupňa.Meteorológovia varujú aj pred tvorbou poľadovice na cestách, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na východnom Slovensku, v okresoch Trebišov a Michalovce, platí výstraha 1. stupňa pred povodňou.Zhoršená kvalita ovzdušia naďalej trvá v Jelšave a v okolí. Výstraha pred smogovou situáciou potrvá až do odvolania.